Concours : gagnez des écouteurs « LinkBuds » !

Nous mettons en concours un exemplaire des écouteurs « LinkBuds » en blanc. Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse redaction@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant ou la gagnante sera contacté-e par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 22.07.2022.

Les LinkBuds sans fil, un nouveau concept d’écouteurs pour profiter de sa musique préférée et des moments importants, en même temps. Avec les LinkBuds, l’utilisateur reste connecté et à l’écoute grâce à un design circulaire ouvert et une transparence audio, un ajustement ultraprécis, ainsi qu’un son et des appels de qualité.