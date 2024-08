Partager Facebook

Grâce à un lancement en ligne réussi, Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a lancé sa propre solution de recharge intelligente pour les véhicules électriques – D-Volt. Incarnant son slogan « The Charge of Change » (a charge du changement), D-Volt offre vitesse, puissance, innovation, précision et un engagement indéfectible envers la durabilité.

D-Volt est conçu pour offrir des performances de charge rapides et complètes afin que les utilisateurs puissent recharger leurs véhicules électriques rapidement et efficacement. Il est conçu pour répondre aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, offrant des solutions innovantes aussi précises qu’avancées. En termes d’innovation, D-Volt est intégré aux technologies de pointe de Dahua avec une précision méticuleuse. De plus, cette solution de recharge intelligente pour VE reflète également l’engagement inébranlable de Dahua en faveur de la préservation de l’environnement et de la durabilité, en utilisant des matériaux durables et des technologies écoénergétiques et en s’efforçant de réduire considérablement l’empreinte carbone de l’entreprise pour une planète plus verte.

Les avantages de D-Volt pour les utilisateurs et les clients sont les suivants :

Idéal pour tous les scénarios : Il utilise une plateforme unique conçue pour gérer à la fois les équipements de recharge domestiques (D-Volt Air) et commerciaux (D-Volt Pro), optimisant efficacement l’expérience de recharge et les processus d’e-mobilité. Il prend en charge les charges de 3,5 kW à 22 kW en courant alternatif et de 60 kW à 240 kW en courant continu.

Il utilise une plateforme unique conçue pour gérer à la fois les équipements de recharge domestiques (D-Volt Air) et commerciaux (D-Volt Pro), optimisant efficacement l’expérience de recharge et les processus d’e-mobilité. Il prend en charge les charges de 3,5 kW à 22 kW en courant alternatif et de 60 kW à 240 kW en courant continu. Conçu pour rester froid : Il est construit et conçu pour résister à une utilisation intérieure et extérieure. Sa protection à plusieurs niveaux permet d’éviter les surintensités, les courts-circuits, les fuites AC/DC, etc., ce qui garantit une grande sécurité.

Il est construit et conçu pour résister à une utilisation intérieure et extérieure. Sa protection à plusieurs niveaux permet d’éviter les surintensités, les courts-circuits, les fuites AC/DC, etc., ce qui garantit une grande sécurité. Intégration intelligente : Sa fonction d’équilibrage dynamique de la charge permet aux utilisateurs d’optimiser leur consommation d’énergie en répartissant intelligemment l’énergie entre leur station de recharge et les autres appareils électriques présents sur le site. Elle utilise des panneaux solaires pour charger les véhicules électriques avec 100 % d’énergie solaire ou un mélange d’énergie solaire et d’énergie du réseau, ce qui permet aux propriétaires de véhicules d’éviter d’utiliser l’énergie coûteuse du réseau. Il peut également être combiné avec d’autres solutions Dahua en fonction des besoins réels.

Sa fonction d’équilibrage dynamique de la charge permet aux utilisateurs d’optimiser leur consommation d’énergie en répartissant intelligemment l’énergie entre leur station de recharge et les autres appareils électriques présents sur le site. Elle utilise des panneaux solaires pour charger les véhicules électriques avec 100 % d’énergie solaire ou un mélange d’énergie solaire et d’énergie du réseau, ce qui permet aux propriétaires de véhicules d’éviter d’utiliser l’énergie coûteuse du réseau. Il peut également être combiné avec d’autres solutions Dahua en fonction des besoins réels. Logiciel ouvert et flexible : D-Volt Desktop & D-Volt App simplifient grandement le fonctionnement du chargeur. Ces plateformes numériques offrent de nombreux avantages, notamment des informations visuelles en temps réel sur l’état de la station, la consommation d’énergie, les frais, etc. En outre, elle permet de programmer la charge pour bénéficier des tarifs heures creuses, de localiser les stations par carte, ainsi que de fixer les prix et de contrôler l’accès sur la base de fonctions de groupe. Il fournit également des informations précieuses à partir de plusieurs tableaux de bord et prend en charge la personnalisation du cloud privé.

Dans l’ensemble, D-Volt est une solution révolutionnaire de recharge de véhicules électriques qui offre une grande valeur ajoutée aux clients et aux utilisateurs. Elle est idéale pour un large éventail de scénarios d’application tels que les maisons résidentielles, les établissements commerciaux, les flottes de recharge et les immeubles de bureaux. Outre les points forts et les avantages techniques mentionnés ci-dessus, le D-Volt démontre également l’engagement ferme de Dahua à fournir des produits et des solutions qui favorisent le transport durable et écologique, en aidant à la transition vers une énergie propre et en veillant à ce que les innovations de Dahua profitent à la fois au monde moderne et aux générations futures.