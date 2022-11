la collection NeoGeo Pocket Color Selection Vol.2 est disponible

Partager Facebook

La seconde compilation de classiques SNK contient dix chef d’œuvres de la NeoGeo Pocket Color. Quatre de ces titres sont également vendus séparément, et les six autres font leur arrivée sur Switch et Steam grâce à la collection. Les joueurs peuvent profiter d’un ensemble varié de genres allant du jeu de sport au jeu de cartes, en passant par l’action-puzzle et plus encore ! La compilation comprend également une fonctionnalité de rewind, pour mettre les « game over » au placard.

NeoGeo Pocket Color Selection Vol.2 inclut les titres suivants :

SNK VS. CAPCOM CARD FIGHTERS’ CLASH

BIG BANG PRO WRESTLING

BIOMOTOR UNITRON

MEGA MAN BATTLE & FIGHTERS

PUZZLE LINK2

GANBARE NEO POKE-KUN

THE KING OF FIGHTERS BATTLE DE PARADISE

BASEBALL STARS COLOR

POCKET TENNIS COLOR

NEOGEO CUP ’98 PLUS COLOR

À l’exception de Mega Man Battle & Fighters et de Ganbare Neo Poke-Kun, tous les jeux sont disponibles en anglais.

La collection NeoGeo Pocket Color Selection Vol.2 est désormais disponible au prix de 39,99 €.