After the Fall Completed Edition annoncé sur PS VR2

Issu des équipes de Arizona Sunshine et primé jeu VR de l’année en 2021, l’édition ultime de ce jeu de tir coopératif au rythme effréné sera bientôt disponible en précommande sur le Playstation Store, avec une réduction de 15 % jusqu’au 22 février.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités du PS VR2, les joueurs pourront profiter du gameplay coopératif de After the Fall dans un univers VR offrant un sentiment d’immersion et de profondeur encore jamais vu.

En outre, After the Fall Complete Edition comprendra tous les DLC sortis à ce jour, ce qui doublera le contenu du jeu depuis son lancement initial en décembre 2021, et permettra d’avoir des équipiers évoluant sur n’importe quelle autre plateforme.

Alastair Burns, producteur chez Vertigo Games, s’est exprimé sur cette prochaine sortie :

« Nous sommes heureux d’avoir eu l’opportunité de travailler avec l’équipe de Sony Interactive Entertainment, qui nous a permis d’intégrer un certain nombre de fonctionnalités du PS VR2 dans After the Fall afin de créer la meilleure expérience d’apocalypse, en VR et en multijoueur, sur PlayStation 5. Les fonctionnalités sensorielles et la fidélité graphique du PS VR2 confèrent à After the Fall un niveau d’immersion et de réalisme encore plus poussé. Nous sommes impatients d’ouvrir les portes aux joueurs du PS VR2 en début d’année prochaine ».

À propos de After the Fall :

Les créateurs d’Arizona Sunshine proposent désormais un FPS épique en VR, dans un Los Angeles alternatif des années 1980, entièrement gelé, dans lequel vous évoluerez à quatre joueurs. After the Fall place les joueurs et leurs amis dans un monde postapocalyptique hostile en VR où ils mèneront une lutte sans merci pour leur survie.

Un jeu de tir multijoueur en VR épique : Seul ou à plusieurs, affrontez un monde en VR postapocalyptique infesté d’ennemis, par les créateurs d’Arizona Sunshine®.

Gelé en enfer : Explorez et fouillez des ruines gelées et infestées d’ennemis pour assurer votre survie dans une version postapocalyptique du Los Angeles des années 80.

Des combats de boss légendaires : Affrontez des hordes innombrables, réveillez le tacticien qui sommeille en vous pour vaincre des ennemis spéciaux, et mettez votre vivacité à l’épreuve face à des boss impressionnants.

Développez votre style de combat : Profitez d’un vaste choix d’armes et de pouvoirs destructeurs, du contrôle de foule à la manipulation d’ennemis, à travers des mouvements réalistes.

Entrez dans le rang : Los Angeles s’étend continuellement avec de nouvelles cartes, modes de jeux, menaces et armes.

After the Fall Complete Edition sortira le 22 février 2023 sur PS VR2.