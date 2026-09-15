Project Motor Racing passe à la vitesse supérieure avec le lancement du V8 Power Pack

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Ce contenu additionnel réunit neuf voitures de course animées par des moteurs V8, issues de trois grandes époques de la compétition automobile, ainsi que le circuit Michelin Raceway Road Atlanta, reproduit grâce à une technologie de numérisation de haute précision.

Le V8 Power Pack

Trois nouvelles catégories viennent enrichir les 21 époques du sport automobile déjà présentes dans Project Motor Racing :

V8 Evo accueille deux des plus grandes rivales du sport automobile australien moderne avec la Ford Mustang AU 2023 et la Chevrolet Camaro AU 2023.

USV8 met à l’honneur la puissance des muscle cars américaines contemporaines avec la Dodge Challenger 2022, la Ford Mustang 2022 et la Chevrolet Camaro 2022.

Historic USV8 remonte aux grandes heures des courses sur route américaines avec la Ford Mustang Boss 302 TA 1970, la Plymouth Barracuda TA 1970, l’AMC Javelin TA 1970 et l’emblématique Chevrolet Camaro TA Z28 1968.

Au cœur de ces trois catégories, la philosophie reste la même : des moteurs V8 surpuissants, une transmission aux roues arrière et aucune assistance électronique, qu’il s’agisse du contrôle de traction, de l’ABS ou d’autres aides à la conduite. Ce pack permet aux joueurs de revivre l’âge héroïque des muscle cars américaines, de prendre le volant de machines USV8 modernes conçues pour la compétition, puis de découvrir l’intensité des championnats V8 Evo contemporains, plaçant le pilote plus que jamais au centre de l’expérience.

Michelin Raceway Road Atlanta

Le V8 Power Pack ajoute également le Michelin Raceway Road Atlanta, reproduit grâce à une technologie de numérisation de haute précision. Cette véritable icône du sport automobile américain est proposée dans ses deux configurations : Grand Prix et Short.

Long de 4,09 km et composé de 12 virages, le tracé Grand Prix serpente à travers les collines du nord de la Géorgie. Ses importants dénivelés, ses enchaînements rapides, ses sommets à l’aveugle et ses zones de freinage exigeantes en font un circuit aussi spectaculaire que technique, où chaque détail contribue au défi proposé aux pilotes.

Project Motor Racing ainsi que le V8 Power Pack sont disponibles sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S