Bleach: Brave Souls célèbre le nouveau partenariat avec le roman Spirits Are Forever With You (SAFWY) et lance une campagne spéciale Nouvel An !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

KLab Inc., l’un des leaders mondiaux du jeu mobile, a annoncé que son jeu d’action 3D Bleach: Brave Souls disponible sur smartphone et PC, lancera un événement spécial avec des personnages du roman de Tite Kubo Spirits Are Forever With You (SAFWY). Les joueurs pourront profiter d’une loterie spéciale avec Kenpachi Zaraki et Retsu Unohana en version roman SAFWY x Brave Souls, design supervisé par Tite Kubo lui même, ainsi que de l’histoire SAFWY, Untold Stories : Three.

L’opération Nouvel An 1er round sera disponible pour remercier toute la communauté pour son soutien et sa fidélité au jeu. Bleach: Brave Souls vous invite à célébrer le Nouvel An avec des campagnes exceptionnelles !

De plus, 2022 personnes auront la chance de gagner de superbes cadeaux dans les campagnes « Cadeau du Nouvel An Brave Souls » et « Dans quel camp êtes-vous ? Opération Hashtag », où les joueurs devront choisir entre Kenpachi Zaraki et Retsu Unohana sur les réseaux sociaux.

Découvrez le détail de la campagne ici.

Bleach: Brave Souls

Compatibilité pour Smartphone : Android™ 4.4+, iOS 10.0+

(*Non disponibles sur certains appareils.)

Compatibilité PC (Steam) : Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

(64-bit OS nécessaire)

Compatibilité PC (Bluestacks) : Windows 7+ (34-bit/64-bit OS)

*Non compatible pour Mac/Linux.

*Le jeu ne fonctionne pas sur certains ordinateurs.

Genre: Action 3D

Date de sortie (Japon) : 23 juillet 2015

Prix : Téléchargement Gratuit (achats intégrés disponibles)

Diffusion : Mondiale

Langues disponibles : anglais, français, japonais, coréen, thaï, chinois traditionnel, chinois simplifié

À télécharger ici :

App Store

Google Play

Steam