La démo de « CYGNI: All Guns Blazing » débarque le 5 février à l’occasion du Steam Néo Fest

CYGNI: All Guns Blazing fait partie de l’édition de février 2024 du Steam Néo Fest, à travers une démo qui offrira aux joueurs un avant-goût du début du jeu avec un didacticiel et l’accès au premier niveau – ainsi qu’un aperçu bonus de l’histoire pour ceux qui parviendront jusqu’à la fin de la démo !

L’édition de février 2024 du Steam Néo Fest se déroulera du 5 au 12 février à 19h00, et permettra aux utilisateurs de découvrir pendant une semaine ce shooter spatial exaltant en amont de son lancement plus tard dans l’année, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.

CYGNI: All Guns Blazing sera également mis en avant dans le livestream officiel du Steam Néo Fest, qui sera diffusé le lundi 5 février de 20h00 à 22h00 sur la page officielle du Steam Néo Fest, Twitch, YouTube et Facebook.

Les précommandes sont disponibles pour les versions physiques. La date de sortie et les précommandes des éditions numériques seront annoncées prochainement.