Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp.

Grand Prix du Jury à Cannes en 2023, « La zone d’intérêt » met en lumière le contraste entre le quotidien insouciant et idyllique de la famille du commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss et l’horreur vécue par les juifs dans les camps d’extermination situés à quelques mètres. Cette horreur n’est jamais montrée mais suggérée par le son et par les fumées s’élevant dans le ciel. Le réalisateur britannique a en effet pris le parti pris de laisser l’horreur indicible de l’holocauste hors champ. Ce dispositif et le quasi huis-clos disent la banalité du mal absolu.

La femme du commandant surnommée par son époux « la reine d’Auschwitz » est interprétée par Sandra Hüller, à l’affiche du film « Anatomie d’une chute ». Un film puissant, glaçant, brillant et essentiel qui résonne comme une claque magistrale !

« The zone of interest » Jonathan Glaszer

La zone d’intérêt

Un film de Jonathan Glazer

Avec Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam, Ralph Herforth, Max Beck, Ralf Zillmann

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 105minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 31 janvier 2023