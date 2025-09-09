La démo Origins de Bylina dévoilée à l’occasion du Demo Fest ID@Xbox

Partager Facebook

Cette version d’essai exclusive vous invite à découvrir le début du périple de Falconet dans cet univers atypique où les combats âpres, l’humour noir et la magie ancienne se télescopent de manière brutale.

Bylina, c’est une aventure épique au cœur des mythes et légendes slaves pour sauver l’âme de Falconet. Aujourd’hui mis au ban et méprisé de tous, ce jeune bogatyr n’a aucun pouvoir particulier. Au fil des épreuves et des obstacles immenses qu’il rencontrera dans ce RPG très orienté action, il s’imposera peut-être comme le héros légendaire de son peuple, dont on contera les exploits pendant des siècles et des siècles. Mais pour cela, il faudra défier Kochteï l’Immortel.

Un univers extraordinaire inspiré des mythes et légendes slaves : traversez la Terre des Villes avec ses forêts gorgées de soleil, ses donjons sinistres et ses châteaux imposants disposant chacun d’une ambiance et de caractéristiques propres. À chaque nouvelle zone débloquée, c’est un nombre incalculable de défis à relever, de trésors à débusquer, d’énigmes à résoudre et d’autochtones bizarres à rencontrer !

Améliorez vos compétences en maîtrisant des techniques et des sorts uniques dans des combats acharnés contre les bandits de grand chemin, les terrifiantes créatures légendaires et autres boss impitoyables qui peuplent cet univers haut en couleur. Mais chaque erreur pourrait bien être votre dernière…

Étoffez votre arsenal avec des pouvoirs magiques mystérieux ainsi qu’une ribambelle d’armes comme des épées, des boucliers, des lances ou des arcs. Montez en niveau, améliorez votre force, créez de nouveaux objets et expérimentez avec des types d’armure rares et luttez contre ce mal immémorial.

Dans le monde de Bylina, la lutte éternelle contre le bien et le mal n’est pas aussi bien délimitée qu’on pourrait le croire. Ses habitants ont tous des peurs, de l’anxiété et de la haine enfouis au plus profond d’eux-mêmes, comme autant de cicatrices laissées par les épreuves passées qui les ont façonnés pour devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. Falconet devra non seulement affronter des légions puissantes au combat, mais aussi les émotions et les luttes qui définissent vraiment l’âme humaine.

Bylina sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.