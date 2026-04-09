La DENZA Z9GT arrive en Europe pour inspirer par la technologie

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DENZA, la marque automobile haut de gamme axée sur la technologie du groupe BYD, est fière de présenter le modèle phare de son entrée sur le marché européen : la Z9GT.

Alliant une carrosserie de type break sophistiquée et fluide à une technologie de pointe, la Z9GT représente une proposition unique pour les acheteurs haut de gamme à la recherche d’une voiture extrêmement confortable et fondée sur l’innovation. Ce nouveau modèle permet aux clients de choisir entre une autonomie importante sans émissions et une flexibilité maximale sur les longues distances, sans compromettre les performances. La Z9GT est équipée du système de recharge FLASH révolutionnaire du groupe BYD, dont la technologie offre une puissance pouvant atteindre 1 500 kW, permettant ainsi de tenir la promesse de « Prêt en 5 min. Recharge complète en 9 min. +3 min par temps froid ».

Stella Li, Executive Vice President de BYD, a déclaré : « La Z9GT incarne l’esprit véritable de DENZA, où se marient technologie de pointe, design raffiné et plaisir de conduite. Cela en fait le modèle idéal pour porter la marque alors que nous étendons notre présence au-delà de la Chine, en commençant par l’Europe. En tenant la promesse « Prêt en 5 min. Recharge complète en 9 min. +3 min par temps froid » la Z9GT deviendra la voiture qui fera tomber les derniers obstacles à l’électrification pour les clients haut de gamme. Et le fait de proposer le choix entre les modèles EV et DM reflète notre vision pour DENZA : une technologie qui inspire, des performances qui enthousiasment et une élégance qui définit l’avenir de la mobilité haut de gamme.»

La puissance de la recharge FLASH et de la Blade Battery de deuxième génération arrive en Europe

En tant que modèle phare marquant l’arrivée de DENZA en Europe, la Z9GT intègre les dernières technologies de motorisation du groupe BYD : la recharge FLASH et la deuxième génération de la batterie Blade, signature de la marque.

La recharge FLASH fournit jusqu’à 1 500 kW de puissance via un seul connecteur (sur le marché chinois), permettant des temps de recharge comparables à ceux des voitures à moteur à combustion classique. Le système permet de recharger la Z9GT EV de 10 % à 70 % de sa capacité de batterie en seulement cinq minutes, et de 10 % à 97 % en seulement neuf minutes. Même à -30 °C, une température glaciale qui réduirait normalement considérablement les vitesses de recharge, la Z9GT peut passer de 20 % à 97 % en seulement 12 minutes. Ces temps de recharge ultra-rapides tiennent la promesse « Prête en 5, pleine en 9, par temps froid ajoutez 3 ».

Cette technologie s’appuie à la fois sur la station de recharge FLASH développée en interne par le groupe BYD et sur la Blade Battery de deuxième génération, fruit de six années de recherche et développement intensifs. Avec les batteries traditionnelles, les qualités essentielles que sont la recharge rapide et la haute densité énergétique sont souvent considérées comme des objectifs techniques contradictoires. Mais l’entreprise a résolu ce compromis, en augmentant la densité énergétique de 5 % tout en augmentant considérablement la vitesse de recharge.

Pour y parvenir tout en garantissant la sécurité et la durabilité, les ingénieurs ont mis au point un système de transport d’ions « FlashPass » qui repousse les limites des batteries au lithium fer phosphate (LFP).

Il repose sur trois avancées majeures :

la cathode « Flash-Release » présente une architecture à plusieurs niveaux de taille de particules, conçue de manière directionnelle, qui permet un empilement dense et une désintercalation rapide.

l’électrolyte « Flash-Flow » utilise une optimisation de précision pilotée par l’IA pour offrir une conductivité ionique élevée et une mobilité ionique rapide.

l’anode « Flash-Intercalate » présente une structure multidimensionnelle des sites d’insertion du lithium, permettant une intercalation 3D à haute vitesse des ions lithium à 360°.

Ensemble, ces technologies permettent de réduire considérablement la résistance interne, limitant ainsi la génération de chaleur à la source.

Une autre innovation au niveau de l’anode, qui se caractérise par une restructuration des électrodes à haut débit et des particules de graphite alignées perpendiculairement au plan de l’électrode, réduit la résistance au transport des ions lithium et permet une intercalation fluide et plus rapide – garantissant non seulement les performances de la charge FLASH, mais aussi une augmentation de 5 % de la densité énergétique.

La Blade Battery de deuxième génération intègre une couche révolutionnaire d’interface électrolytique solide (SEI), un composant clé de toute batterie lithium-ion. La solution de BYD utilise l’ingénierie au niveau moléculaire et l’optimisation structurelle macroscopique pour être à la fois ultra-fine, permettant une conductivité ionique plus élevée, et très dense, garantissant la stabilité chimique. Elle intègre également une technologie d’auto-réparation dynamique pour atteindre l’équilibre entre « finesse et résistance ».

Ces avancées techniques en matière de densité énergétique et de vitesse de charge n’ont pas été obtenues au détriment de la sécurité ou de la durabilité. En effet, la Blade Battery de deuxième génération a passé avec succès une série de nouveaux tests de sécurité de référence, notamment le premier test au monde combinant une charge FLASH et un test de pénétration par un clou, qui n’a entraîné aucun emballement thermique, aucune fumée ni aucun incendie, même après 500 cycles de charge FLASH. La Blade Battery de deuxième génération a également passé avec succès un test d’emballement thermique après un court-circuit forcé de quatre cellules simultanément, sans incendie ni explosion, même lorsque les températures ont dépassé les 700 °C.

De plus, la Blade Battery de deuxième génération apporte une avancée en matière de durabilité des batteries LFP ; par rapport à la Blade Battery d’origine, la dégradation globale de sa capacité est réduite de 2,5 %.

La plateforme e3apporte les performances des véhicules à énergie nouvelle au segment haut de gamme

Sous la carrosserie époustouflante de la Z9GT se cache la plateforme e3(prononcée « e-cube »), spécialement conçue pour la marque DENZA. Outre la recharge FLASH, elle intègre plusieurs fonctionnalités inédites au monde et à la pointe de leur catégorie, basées sur ces technologies de base :

une transmission indépendante à trois moteurs direction indépendante à deux moteurs sur les roues arrière le contrôle du mouvement du véhicule intégration de la batterie à la carrosserie (CTB) Suspension pneumatique à double chambre DiSus-A

La DENZA, grâce à sa plateforme e3, offre à ses clients une solution sans compromis, avec une accélération grisante de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes et une vitesse maximale de 270 km/h. Le moteur avant développe 313 ch (230 kW), tandis que chacun de ses moteurs arrière développe une puissance maximale de 422 ch (310 kW). La puissance totale du système est de 1 156 ch (850 kW), une valeur qui dépasse celle des moteurs V12 à essence de nombreuses marques de luxe.

La capacité de la Blade Battery de deuxième génération de la Z9GT EV est impressionnante : 122,49 kWh, offrant une autonomie de plus de 600 km en cycle combiné WLTP. Associée à sa fonction de recharge FLASH, cela garantit aux clients de la Z9GT 100 % électrique de profiter de performances électriques palpitantes tout en conservant une véritable capacité pour les longs trajets.

La plateforme e3a été conçue pour intégrer la construction « Cell-to-Body », dans laquelle la batterie est intégrée à la structure du véhicule. Cela apporte des avantages non seulement en termes d’aménagement (par exemple, le plancher de l’habitacle correspond au dessus de la batterie, ce qui permet de gagner de l’espace en hauteur), mais aussi en termes de rigidité torsionnelle, avec des bénéfices pour la sécurité et la dynamique de conduite. La construction CTB augmente la rigidité torsionnelle du véhicule de 32 % et réduit le taux d’intrusion lors des essais de collision frontale et latérale contre un poteau de respectivement 15 % et 35 %.

L’architecture intelligente de la Z9GT lui permet également d’assurer un niveau de sécurité encore plus élevé pour les occupants du véhicule. Le système de contrôle du mouvement du véhicule (VMC) agit comme un centre de commande, prenant le contrôle de tous les actionneurs contrôlables de la voiture : freinage, suspension et direction. Il utilise ensuite un temps de transmission des signaux de pointe, de seulement 10 millisecondes, pour offrir un contrôle plus rapide, plus précis et plus complet des mouvements de la voiture.

Ce niveau révolutionnaire d’intégration des systèmes permet à la Z9GT de réagir à des situations telles que des éclatements de pneus à grande vitesse, en reconnaissant l’incident et en réagissant en quelques millisecondes pour ajuster le couple des pneus non affectés et la répartition dynamique de la puissance. Cela améliore la stabilité du véhicule, tandis que les systèmes d’assistance interviennent également pour identifier la voie et réduire le lacet du véhicule. Cette marge de sécurité élargie signifie que la Z9GT est mieux équipée pour faire face à des éclatements de pneus à des vitesses pouvant atteindre 180 km/h.

Les deux moteurs, un pour chaque roue arrière, sont commandés par contrôleur de mouvement du véhicule afin de permettre aux roues arrière droite et gauche de tourner indépendamment l’une de l’autre et par rapport à l’essieu avant. Ce système exclusif à DENZA offre une multitude d’avantages, notamment une maniabilité incroyable pour un véhicule de plus de 5 mètres de long, une plus grande stabilité dans les virages, lors des changements de voie et au freinage, ainsi que des capacités de stationnement avancées.

Le fonctionnement des roues arrière peut être résumé en trois situations :

Virage dans le même sens – les deux roues arrière tournent dans le même sens en même temps. Lorsque le conducteur braque à fond, les roues arrière peuvent se déplacer ensemble mais dans le sens opposé aux roues avant, créant un angle inverse qui réduit considérablement le rayon de braquage. Elles peuvent, en effet, atteindre des angles positifs et négatifs de 5°.

Si nécessaire, les roues arrière peuvent pivoter pour s’aligner sur l’angle des roues avant, permettant ainsi une fonction de marche en crabe pouvant aller jusqu’à un angle de 8,5°.

Rotation « convergent » – Les deux roues pivotent vers le centre du véhicule. Cette améliore la stabilité, en particulier lors du freinage, lorsque le système peut adopter la rotation « convergent » pour résister aux perturbations latérales.

Rotation « en déport négatif » – Les deux roues pivotent vers l’extérieur par rapport au centre du véhicule. Lorsque la Z9GT se trouve dans des situations de stationnement difficiles ou doit se garer en créneau dans un espace étroit, le contrôle différentiel des roues arrière dans cette configuration leur permet de pivoter autour de l’essieu avant. C’est cette configuration qui permet au Z9GT d’afficher un rayon de braquage minimal incroyablement serré, de seulement 5,35 mètres, comparable à celui de nombreuses berlines compactes.

L’intégration des technologies au sein de l’e3 est telle que la Z9GT peut offrir de multiples services d’aide au stationnement. La voiture peut identifier une place et s’y garer en marche arrière, et ce processus peut être activé non seulement depuis le siège du conducteur, mais aussi à l’aide de l’application pour smartphone servant de télécommande – très pratique dans les situations où l’espace est restreint.

Les avantages techniques de la plateforme e3 sont complétés par une suspension entièrement en aluminium aux deux extrémités du châssis. Le Z9GT est équipé d’un essieu avant à double triangulation et d’un essieu arrière multibras, ainsi que d’une suspension pneumatique à double chambre DiSuS-A, capable de passer rapidement entre deux niveaux de rigidité réglables.

Cela améliore la tenue de route à haute vitesse tout en garantissant un excellent confort de conduite sur des surfaces irrégulières.

Extérieur : des lignes élégantes et sophistiquées, inspirées par la soie fluide

La Z9GT a été conçue pour allier élégance et fonctionnalité – un style et une prestance qui rendent la voiture aussi adaptée à une escapade nocturne à l’opéra qu’à une croisière sur l’autoroute d’un bout à l’autre du pays. Le résultat de cette approche, développée sous la houlette du directeur du design Wolfgang Egger, est une GT phare à nulle autre pareille.

La face avant distinctive affiche une allure sportive et puissante, avec des lignes fluides qui rappellent l’aube naissante, et intègre des prises d’air actives qui optimisent l’efficacité aérodynamique. Ces concepts de design s’associent à d’autres caractéristiques techniques, telles que le radar et les capteurs de stationnement intégrés au pare-chocs avant, permettant ainsi à la Z9GT de rester fidèle à sa philosophie de design « less is more ».

Les flancs présentent des surfaces épurées, avec des courbes fluides et des épaules marquées. La continuité que cela apporte au niveau des lignes de jointure garantit, sous tous les angles, un rendu impeccable d’un look subtilement puissant. Les grandes roues, comparées à la carrosserie, soulignent le caractère haut de gamme de la voiture et offrent le rapport des « proportions d’or », une caractéristique clé qu’Egger et son équipe s’efforcent d’atteindre. Même les rétroviseurs latéraux contribuent au spectacle offert par la Z9GT, projetant au sol un élégant « tapis lumineux » qui met en valeur les flaques d’eau.

La surface elle-même s’inspire de la soie et de la façon dont elle drape et tombe sur les formes. Wolfgang Egger explique : « Prenez une sculpture, ou un véhicule comme la DENZA Z9GT, et recouvrez-la de soie. Puis prenez le même objet et recouvrez-le de coton, et vous verrez quelque chose de très différent. La soie tombe naturellement et recouvre la carrosserie tout en laissant transparaître, sous la surface, la beauté de ce qui est déjà là. »

À l’arrière, l’image de grand tourer de la Z9GT est renforcée par une forme qui met en valeur la largeur et la stabilité de la voiture. Les feux arrière (inspirés de la forme d’un sablier) se font écho, créant un lien visuel entre l’arrière de la Z9GT et la symétrie de la face avant. Au-dessus de la lunette arrière, un aileron arrière suspendu d’une seule pièce allonge la ligne de toit dans le profil latéral, tandis qu’un aileron arrière rétractable fait office de spoiler inférieur. Ensemble, ils agissent de concert avec la suspension pneumatique pour rapprocher la Z9GT du sol lorsqu’elle est en mouvement, améliorant ainsi son efficacité aérodynamique et renforçant la dynamique de conduite.

Intérieur : un espace haut de gamme digne d’une limousine associé à une technologie de pointe

La structure « Cell-to-Body » offerte par la plateforme e3de la Z9GT lui confère une allure surbaissée, améliorant ses proportions globales, tout en offrant un plancher plat qui garantit un habitacle comparable à celui d’une limousine, tant en termes d’espace que de qualité des matériaux.

Chaque surface de l’habitacle de la Z9GT est revêtue de finitions haut de gamme – des vastes surfaces de cuir de qualité supérieure aux éléments en bois légèrement fumé intégrés avec goût. L’éclairage multicolore joue sur le charme de la lumière, permettant de régler avec précision l’ambiance de l’habitacle.

Les sièges avant sont équipés d’un réglage électrique à huit directions, d’un système de massage à 10 points et d’une fonction de ventilation/chauffage, ainsi que d’un système de renforts latéraux actifs pour le siège conducteur, une première mondiale. Ceux-ci partagent leurs réservoirs d’air avec la suspension pneumatique du véhicule et offrent un soutien supplémentaire dans les virages.

À l’arrière, les sièges ultra-larges sont également équipés de fonctions de chauffage, de ventilation et de massage, ainsi que de repose-jambes allongés, contribuant à créer un espace privé et exclusif où se détendre lors de longs trajets.

La Z9GT intègre les dernières innovations en matière d’infodivertissement, centrées sur un écran central de 17,3 pouces qui « flotte » devant le tableau de bord. Celui-ci est complété par deux écrans de 13,2 pouces : l’un pour les informations du conducteur et l’autre pour permettre au passager avant d’interagir avec le système de divertissement. Il y a également un affichage tête haute en réalité augmentée de 50 pouces, ainsi que la possibilité d’écrans dans les portières qui affichent des images haute définition provenant des rétroviseurs latéraux numériques, éliminant ainsi les angles morts traditionnels.

Alimenté par DiLink, le dernier logiciel d’infodivertissement de DENZA, le système de l’écran principal de la Z9GT intègre Google pour la navigation connectée et l’assistant vocal, ainsi qu’un assistant numérique alimenté par l’IA capable d’accéder à des informations spécifiques au véhicule et de les interpréter pour servir de manuel d’utilisation convivial et à commande vocale naturelle.

L’habitacle dispose également d’un compartiment réfrigéré pouvant refroidir son contenu jusqu’à -6 °C (alimenté par le compresseur de climatisation de la voiture, ce qui élimine le risque de bruit supplémentaire dans l’habitacle), d’un système d’air frais à quatre zones et d’un toit panoramique en verre, équipé d’un pare-soleil qui garantit le confort de l’habitacle par temps chaud. Deux socles de recharge sans fil de 50 W pour smartphones sont disponibles sur la console centrale, au-dessus d’un espace de rangement supplémentaire et devant deux porte-gobelets, et un socle supplémentaire de 50 W est prévu pour les passagers arrière.

L’excellente isolation acoustique et le raffinement des moteurs garantissent un fonctionnement silencieux à n’importe quelle vitesse. Lorsque le voyage appelle un peu de divertissement, le système audio DEVIALET de 20 haut-parleurs et 1 500 W, associé à Dolby Atmos®, offre une qualité sonore exceptionnelle, garantissant une diffusion précise du son dans l’habitacle pour offrir plus de détails, de clarté et de séparation sonore. L’immersion qui en résulte libère de nouvelles émotions et rapproche les clients des contenus qu’ils aiment.

La commercialisation en Suisse commence en avril.

La Z9GT est lancée en une seule version.

La Z9GT EV sera disponible à la commande en Suisse à partir de la fin d’avril au prix de 115,000 CHF chez les concessionnaires DENZA et les clients bénéficieront d’une expérience haut de gamme.