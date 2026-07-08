Prenez la fuite ! la nouvelle extension, évasion du fort pourpre est disponible

Évasion du fort Pourpre est désormais disponible et comprend 135 nouvelles cartes à collectionner. Cette extension de Hearthstone sur le thème de l’évasion vous propose les cartes sournoises inédites Déguisement et Pot-de-vin, le mot-clé Préparation et des serviteurs hors-la-loi légendaires inédits.
- Hors-la-loi : Vanessa VanCleef mijote une évasion spectaculaire de la prison de haute sécurité d’Azeroth, le fort Pourpre, avec une bande de détenus célèbres. Découvrez les hors-la-loi ! Chaque classe obtient un serviteur hors-la-loi légendaire défiant un principe fondamental de Hearthstone. Après tout, les règles sont faites pour être enfreintes.
- Nouveau mot-clé – Préparation : pour réussir le casse parfait, il faut une préparation minutieuse. Le nouveau mot-clé Préparation vous permet de préparer des coups explosifs. En faisant glisser une carte Préparation dans votre deck, vous dépensez tous vos points de mana restants pour la préparer et faites baisser son coût de ce montant, plus un point supplémentaire. Vous pouvez ensuite la jouer lors d’un tour ultérieur et ainsi surprendre votre adversaire !
- Serviteurs déguisés : pour la première fois dans l’histoire de Hearthstone, vous pouvez jouer un serviteur dans le camp de votre adversaire. Les serviteurs déguisés vous offrent plusieurs options. Jouez-les de votre côté du plateau pour utiliser leurs capacités à votre avantage, ou envoyez-les du côté du plateau de votre adversaire pour déchaîner des effets et mettre à mal sa stratégie.
- Pots-de-vins : la force brute ne suffira pas pour s’évader du fort. Les cartes Pot-de-vin vous octroient de puissants effets, et votre adversaire obtient aussi un petit quelque chose.