Prenez la fuite ! la nouvelle extension, évasion du fort pourpre est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Évasion du fort Pourpre est désormais disponible et comprend 135 nouvelles cartes à collectionner. Cette extension de Hearthstone sur le thème de l’évasion vous propose les cartes sournoises inédites Déguisement et Pot-de-vin, le mot-clé Préparation et des serviteurs hors-la-loi légendaires inédits.