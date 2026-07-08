Optez pour le sans-fil et gardez l’avantage avec les Hammerhead V3 X HyperSpeed pour Xbox et PlayStation

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Pensée pour répondre aux exigences du jeu compétitif comme aux usages du quotidien, cette gamme intègre la technologie sans-fil Razer HyperSpeed 2,4 GHz à faible latence ainsi que le Bluetooth 5.3 pour garantir une connexion rapide, fiable et fluide sur consoles, appareils mobiles, consoles portables et PC.

Latence ultra-faible pour une immersion totale

Taillés pour les sessions de jeu les plus intenses, les Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed assurent une synchronisation sans faille avec l’action. Ils sont équipés de la technologie Razer HyperSpeed Wireless, qui offre une transmission audio ultra-réactive en 2,4 GHz pour un retour sonore instantané : idéal pour réagir immédiatement aux événements les plus décisifs.

La connectivité Bluetooth 5.3 garantit une faible latence, une stabilité accrue et une consommation énergétique optimisée, permettant à ces écouteurs de s’adapter aussi bien aux usages quotidiens qu’au gaming.

Un seul système, plusieurs façons de jouer

Au cœur de cette expérience, le boîtier HyperSpeed fait également office de récepteur sans- fil. Une fois connecté à une console ou à un appareil mobile, il assure des performances optimales en 2,4 GHz tout en permettant de recharger les écouteurs en déplacement.

La fonctionnalité Razer SmartSwitch Dual Wireless permet de basculer entre les connexions HyperSpeed et Bluetooth, pour jongler entre le jeu et les usages mobiles, sans interruption.

Conçus pour les consoles, adaptés à toutes les situations.

Compatibles avec les consoles, les appareils mobiles, les PC et les consoles portables, les Hammerhead V3 X HyperSpeed pour Xbox et PlayStation offrent une grande polyvalence dans un format compact, conçu pour vous accompagner partout. Avec jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge et 25 heures supplémentaires fournies par le boîtier de recharge, les utilisateurs profitent d’une expérience prolongée, à la maison comme en déplacement.

Dotés d’une résistance à l’eau certifiée IPX4, de commandes tactiles intuitives et d’un son spatial immersif compatible avec Windows Sonic sur Xbox, 3D Audio sur PlayStation et THX Spatial Audio sur PC, les Hammerhead V3 X HyperSpeed s’adaptent aussi bien aux sessions de jeu qu’aux usages du quotidien.

Voici leurs fonctionnalités principales :

Technologie Razer HyperSpeed Wireless & Bluetooth 5.3

Boîtier de recharge HyperSpeed avec fonctionnalité SmartSwitch Dual Wireless

Jusqu’à 35 heures d’autonomie

Un son spatial, optimisé pour Xbox et PlayStation

Résistance à l’eau certifiée IPX4

Commandes tactiles intuitives

Les Hammerhead V3 X HyperSpeed pour Xbox et PlayStation sont des écouteurs gaming sans-fil multiplateformes à très faible latence, conçus pour offrir une expérience immersive sur console tout en répondant aux usages du quotidien.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed pour Xbox et pour PlayStation :

$99.99 USD

D’ores et déjà disponibles sur Razer.com et chez certains revendeurs agréés