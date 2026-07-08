Xbox licencie 3 200 employés et vend plusieurs studios : Microsoft lance une restructuration historique

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Microsoft ouvre un nouveau chapitre pour Xbox. La présidente de la division gaming, Asha Sharma, annonce la suppression de 3 200 postes, la vente de plusieurs studios emblématiques et une profonde réorganisation interne. Une décision radicale qui remet en question la stratégie menée depuis les rachats de Bethesda et d’Activision Blizzard.

Le grand bouleversement annoncé chez Xbox est désormais une réalité. Dans un long message publié sur le réseau social X, Asha Sharma, présidente de la division gaming de Microsoft, a officialisé un vaste plan de restructuration qui marque un tournant majeur dans l’histoire de la marque. Entre suppressions massives de postes, réorganisation interne et cession de plusieurs studios emblématiques, Microsoft entend profondément remodeler son activité jeux vidéo afin de restaurer sa rentabilité et préparer l’avenir de Xbox. Une décision particulièrement lourde de conséquences pour des milliers de salariés, mais également pour l’ensemble de l’industrie vidéoludique.

Microsoft supprime plus de 3 000 emplois pour relancer Xbox

Le message est sans ambiguïté : la direction de Microsoft estime que la branche Xbox doit retrouver un modèle économique plus solide.

Asha Sharma annonce ainsi la suppression d’environ 3 200 postes au cours de l’exercice fiscal 2027. Une première vague concerne immédiatement près de 1 600 employés, tandis que plusieurs studios quitteront progressivement le giron de Xbox dans le cadre d’une vaste réorganisation.

Selon la dirigeante, cette décision ne remet nullement en cause les compétences ou l’engagement des collaborateurs concernés. Elle la présente comme une réponse aux difficultés structurelles rencontrées par la division gaming.

La présidente rappelle notamment que Xbox affiche aujourd’hui des marges opérationnelles nettement inférieures à celles de ses principaux concurrents, malgré les investissements colossaux consentis ces dernières années.

Elle souligne également que Microsoft a abordé la neuvième génération de consoles avec une base installée plus réduite que celle de ses rivaux, tout en supportant des coûts de développement particulièrement élevés.

Pour inverser cette tendance, la firme américaine avait misé sur plusieurs axes stratégiques : le développement du Xbox Game Pass, la publication de jeux sur plusieurs plateformes ainsi que l’enrichissement massif de son catalogue. Malgré une croissance réelle, ces initiatives n’ont cependant pas atteint les objectifs fixés par la direction.

Plusieurs studios Xbox vont quitter Microsoft

La restructuration ne se limite pas aux licenciements.

Microsoft prévoit également de se séparer de plusieurs studios historiques afin d’alléger sa structure et de recentrer ses investissements.

Ainsi, Compulsion Games, connu pour We Happy Few et South of Midnight, retrouvera son indépendance tout en conservant la propriété de ses licences.

Même scénario pour Double Fine Productions, créateur notamment de Psychonauts 2 et Keeper, qui poursuivra son développement en dehors de Microsoft.

La situation apparaît plus incertaine pour Ninja Theory, célèbre pour la série Hellblade, ainsi que pour Undead Labs, développeur de State of Decay. Les deux studios devraient être cédés à de futurs acquéreurs dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

L’avenir d’Arkane Lyon, à l’origine de Dishonored et Deathloop, demeure quant à lui suspendu aux négociations actuellement menées entre Microsoft et la direction du studio français afin d’étudier différentes options stratégiques.

Bethesda, Activision, Blizzard et Mojang également touchés

La réorganisation dépasse largement les seuls studios vendus.

Des réductions d’effectifs sont également prévues dans plusieurs filiales majeures du groupe, notamment chez Bethesda, ZeniMax, Activision, Blizzard ainsi que Mojang.

L’ensemble du pôle gaming est concerné par cette vaste cure d’austérité.

Parallèlement, Microsoft souhaite simplifier son organisation interne en réduisant le nombre de niveaux hiérarchiques afin de fluidifier la communication et d’accélérer les prises de décision.

Selon Asha Sharma, Xbox était progressivement devenue une structure trop complexe, freinant son efficacité opérationnelle.

Microsoft affirme préparer l’avenir de Xbox

Malgré l’ampleur de cette restructuration, la présidente de Xbox refuse d’y voir un signe de déclin.

Elle assure au contraire que ces mesures constituent une étape indispensable pour construire une entreprise plus agile, plus performante et capable d’investir durablement dans les jeux vidéo.

Microsoft entend poursuivre ses investissements dans Xbox à un niveau record, mais avec une stratégie désormais plus sélective, davantage orientée vers les projets les plus rentables et les plus porteurs.

L’objectif affiché reste inchangé : faire de Xbox une plateforme mondiale de référence pour les joueurs comme pour les créateurs de contenus.

Les acquisitions records de Microsoft n’ont pas produit les résultats espérés

Cette restructuration marque également un constat d’échec partiel concernant la stratégie engagée depuis la fin des années 2010.

Après les difficultés rencontrées par la Xbox One, Microsoft avait profondément transformé son approche en lançant le Xbox Game Pass, souvent présenté comme le « Netflix du jeu vidéo ».

Afin d’alimenter ce service d’abonnement, le géant américain avait multiplié les acquisitions de studios dès 2018.

Cette politique d’expansion a conduit au rachat de Ninja Theory, Playground Games, Obsidian Entertainment, puis de Bethesda en 2021 pour environ 7,5 milliards de dollars.

Le point culminant est intervenu avec l’acquisition historique d’Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars, l’une des opérations les plus importantes jamais réalisées dans l’industrie du jeu vidéo.

Sur le papier, cette stratégie devait permettre à Microsoft de constituer le catalogue le plus riche du marché afin d’accélérer la croissance du Game Pass et de renforcer l’attractivité de l’écosystème Xbox.

Dans les faits, les performances commerciales sont restées en deçà des attentes. Les investissements massifs n’ont pas généré la rentabilité espérée, obligeant aujourd’hui Microsoft à revoir profondément son organisation.

Cette nouvelle phase illustre les difficultés auxquelles sont confrontés les grands acteurs de l’industrie vidéoludique, où l’explosion des coûts de développement, les acquisitions record et la pression sur la rentabilité conduisent désormais à des restructurations d’une ampleur inédite.