La deuxième mise à jour de mars de WILD HEARTS dévoile le Loup-Sinistre, un tout nouveau Kemono

Les joueurs découvriront une sous-espèce de Kemono entourée de mystère, le Loup-Sinistre, et devront affronter cette nouvelle menace sur l’île de Natsukodachi. Parent du redoutable Loup-De-Givre, le puissant Loup-Sinistre peut manipuler à la fois les flammes déchaînées et les vagues déferlantes. Face à ces attaques utilisant deux éléments, les joueurs devront se servir de lanternes élémentaires pour combattre les roches en fusion et les puissantes vagues de cette proie unique.

Ils pourront également forger de nouvelles armes avec des matériaux provenant du Loup-Sinistre. Certaines seront capables de fendre la terre et les cieux, les autres combineront à merveille la puissance bestiale et l’ingéniosité humaine. Cette mise à jour comprend également les pièces de la nouvelle Armure éblouissante, ainsi que trois nouvelles quêtes spéciales qui permettent d’obtenir à chaque victoire de nouveaux stickers de chat et de nouvelles emotes.

Pour consulter les dernières notes de patch, rendez-vous ici.

Restez à l’affût pour ne rien manquer de la mise à jour du 6 avril prochain, qui dévoilera le Murakumo (un nouveau Kemono manipulant des pétales), de nouvelles armes et pièces d’armures utilisant des matériaux de Murakumo, la Toupie (un nouveau Karakuri), le système de dépassement de limite, ainsi que d’autres améliorations et correctifs.

WILD HEARTS est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S au prix de 79,99 € et sur PC via EA app, Steam et l’Epic Game Store au prix de 69,99 €.