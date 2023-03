SEGA annonce Sonic Origins Plus

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fans de Sonic, préparez-vous à (re)jouer aux grands classiques Sonic The Hedgehog dans une collection intemporelle ! Développé par SEGA®, Sonic Origins Plus s’appuie sur la dynamique de Sonic Origins™, la collection de jeux Sonic, remastérisée pour les plateformes de la génération actuelle, et ajoute les 12 jeux Sonic sortis sur Game Gear, Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™, et Sonic CD™, ainsi que Knuckles jouable dans Sonic CD.

Sonic Origins Plus sortira en version physique et numérique le jour de l’anniversaire de Sonic, à savoir le 23 juin 2023, sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC. De plus, les joueurs possédant déjà Sonic Origins auront la possibilité d’acheter uniquement le pack d’extension Sonic Origins Plus.

Sonic Origins Plus – Édition physique :

Jeu principal.

12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD.

Knuckles jouable dans Sonic CD.

Artbook de 20 pages.

Couverture réversible avec des illustrations inédites.

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins.

Sonic Origins Plus – Édition numérique :

Jeu principal.

12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD.

Knuckles jouable dans Sonic CD.

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins.

Sonic Origins Plus – Pack d’extension uniquement :

Contenu additionnel de Sonic Origins Plus.

12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD.

Knuckles jouable dans Sonic CD.

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins.

Fonctionnalités principales :