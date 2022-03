« La Faussaire », un roman de Patricia Delahaie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec La Faussaire, la journaliste Patricia Delahaie se lance dans la fiction. En s’inspirant d’un fait divers, ce premier roman interroge nos zones d’ombre et notre part d’humanité… Qu’est-ce qui pousse un homme bien à revêtir un costume d’assassin ?

C’est l’histoire de Paul Ménard, un médecin de campagne dévoué et respecté. Ce quinquagénaire est un bon père et un bon mari. Mais voilà qu’il tombe très amoureux de Camille, une femme, très belle, très mystérieuse. Sosie de Marilyn Monroe, la belle est mariée à un militaire toujours en mission. Ce dernier est un homme dur, indifférent, souvent violent. Paul veut sauver Camille avec laquelle il a noué des liens très étroits. Et pour cela, le couple va aller jusqu’au crime. Si le trio de la femme, du mari et de l’amant est un classique, la manière dont ils arrivent au bord du gouffre sort quant à elle complètement de l’ ordinaire. Dans cette chronique d’un désastre annoncé, on suit les personnages entre 1998 et 2018. Le dernier tiers du roman est consacré au procès et relance l’intérêt en mettant en lumière la complexité psychique du personnage de Camille. Le suspense est avant tout psychologique et on est sidéré devant le machiavélisme de certains protagonistes. Ecrit dans un style fluide, l’ouvrage est très agréable à lire.