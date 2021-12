Partager Facebook

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole… Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

Présentée en Sélection officielle de l’Alpe d’Huez 2021, cette comédie sociale portée par l’excellente Catherine Frot est à la fois drôle, émouvante et savoureuse. Le scénario joue sur les contrastes -petite exploitation contre un Goliath de l’industrie, femme des champs versus garçons des cités – et regorge de jolies trouvailles. On se laisse avec plaisir entraîner dans la découverte du monde captivant de la création d’une rose et on se surprend à humer les mille-et- un parfums qui embaument l’univers d’Eve Vernet. Un agréable moment de cinéma. Désormais disponible en DVD.

DVD

La fine fleur

De Pierre Pineau

Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Marie Petiot, Vincent Dedienne

Distributeur : Impuls

Durée: 1h31

Format : 2.35 – 16 :9 compatible 4/3

Son : DD 5.1

Langues : français

Sous-titres: français pour sourds et malentendants, anglais

Bonus : le film commenté par Pierre Pinaud, 6 scènes coupées, le métier de rosiériste, bande-annonce