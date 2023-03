Les nourrissons sont désormais disponibles dans Les Sims 4

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour profiter de tout ce que les nourrissons ont à offrir, les joueurs peuvent adopter un nourrisson, trouver leur endroit préféré pour faire crac-crac afin de laisser la nature suivre son cours, essayer une nouvelle interaction disponible, Bébé-éprouvette, qui permet aux Sims de jouer avec la génétique et d’avoir un bébé grâce aux progrès de la science, ou aller directement dans Créer un Sim pour commencer à personnaliser leur nourrisson. Dans CUS, les nourrissons peuvent être créés et modifiés grâce à une large gamme d’adorables tenues, de coiffures, de traits de caractère qui affectent leur personnalité et bien plus encore. La chambre d’enfant idéale peut également être personnalisée avec des meubles et des décorations parfaits pour qu’un nourrisson passe une bonne nuit.

Comme dans la vraie vie, les nourrissons commencent à développer la capacité d’exprimer leurs besoins, leurs émotions et leurs sentiments, et les membres de leur famille de tous les âges peuvent les nourrir et les regarder grandir. Les proches peuvent découvrir de nouvelles façons de jouer avec leurs nourrissons et de prendre soin d’eux avec la station de changement de couches et le tapis d’éveil pour nourrisson. Plus les membres du foyer interagissent avec les nourrissons, plus l’attachement se forme au travers d’interactions régulières et les liens affectifs se renforcent, ce qui est essentiel pour le développement des nourrissons et leur procure des traits de récompense spéciaux qui influenceront leur capacité à nouer des relations saines tout au long de leur vie.

Les joueurs pourront également en découvrir davantage sur les nourrissons le 16 mars grâce au pack d’extension Les Sims 4 Grandir Ensemble qui inclut d’autres étapes importantes pour ces derniers, comme l’acquisition de nouvelles capacités leur permettant de développer des interactions sociales et d’explorer le monde. Avec Grandir ensemble, 18 spécificités de nourrisson seront également à découvrir, et avec trois spécificités par Sim, chaque nourrisson sera forcément unique.

Nourrissons sont disponible dans une mise à jour du jeu de base pour Les Sims 4 sur PC via EA app, Mac® via Origin, Steam®, Epic Games Store, et les consoles PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.