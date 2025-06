La franchise Thief est de retour avec Thief VR: Legacy of Shadow

Partager Facebook

À l’occasion du PlayStation State of Play d’aujourd’hui, Vertigo Games, en collaboration avec Eidos-Montréal et Maze Theory, à présenté Thief VR: Legacy of Shadow, une expérience de furtivité entièrement immersive à venir cette année sur PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3 et 3S, puis PC VR. Thief VR: Legacy of Shadow marque le retour de la franchise emblématique Thief et permet aux joueurs de découvrir à nouveau The City, où le danger est présent à chaque coin de rue et les secrets dévoilés au grand jour.

L’émotion de la furtivité

Pour la première fois, les fans vont pouvoir découvrir le monde de Thief en réalité virtuelle, alliant gameplay d’infiltration classique et immersion de nouvelle génération. Ils devront utiliser leur corps pour se faufiler devant les gardes et leurs mains pour faire les poches, ouvrir des compartiments cachés et crocheter des serrures, notamment grâce à des interactions tactiles. À leur disposition, un arsenal de flèches et d’outils pour distraire, neutraliser ou éliminer les menaces avec un tir à l’arc immersif en VR, le tout en devant escalader les toits, glisser dans des ruelles obscures et découvrir de nombreux secrets dans cet univers inspiré du steampunk. Chaque cambriolage offre plusieurs chemins et styles de jeu : passer inaperçu ou éliminer ses ennemis depuis l’ombre.

Un plongeon dans l’obscurité des dangereuses rues de The City

Cette ville d’ombres est dirigée par le tyran Baron Ulysses Northcrest. Les joueurs incarnent Magpie, une voleuse orpheline, par la faute de Northcrest, mais rusée. Pour survivre dans la rue, elle a été forcée de voler jusqu’à la découverte d’un artéfact légendaire, contenant un héritage du passé. Grâce à des mécaniques VR immersives pour voler et esquiver les forces contrôlant la ville, les joueurs feront le nécessaire pour dévoiler les sombres secrets de The City et exposer un sinistre complot menaçant ses fondations.

Un héritage réimaginé pour la réalité virtuelle

Thief VR: Legacy of Shadow est présenté par Vertigo Games, les créateurs récompensés de Metro Awakening et Arizona Sunshine, en étroite collaboration avec Eidos-Montréal et en cours de développement par Maze Theory.