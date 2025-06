Capcom confirme la sortie du jeu d’action de science-fiction PRAGMATA pour 2026

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Capcom à profité du State Of Play pour annoncer la sortie de PRAGMATA en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam au travers d’une nouvelle bande-annonce du jeu d’aventure et de science-fiction.

Situé dans un futur proche, PRAGMATA transporte les joueurs sur la Lune. Après une rencontre fortuite à bord d’une station de recherche lunaire apparemment sans vie, l’astronaute Hugh et l’androïde Diana se retrouvent pris dans le collimateur d’une IA hostile contrôlant la station. Bloqués et encerclés par des ennemis, ils ne peuvent espérer survivre qu’ensemble.

Alors que Hugh doit collaborer avec Diana pour retourner sur Terre, ils doivent chacun compter sur leurs forces et leurs capacités pour surmonter les nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin. L’aventure solo vous permettra de contrôler les deux personnages simultanément. Au cœur de l’action se trouve le piratage, qui enrichit les combats d’un sens stratégique et d’un suspense uniques à

PRAGMATA.

PRAGMATA sera disponible en 2026 pour PlayStation 5 , Xbox Series X|S et PC via Steam avec une prise en charge linguistique complète pour l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, l’espagnol américain, le portugais brésilien, le russe, le japonais, le chinois traditionnel et le coréen, ainsi que des subtilités pour le polonais, l’arabe et le chinois simplifié.