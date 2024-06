La Galaxy Watch Ultra de Samsung fuite!

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a accidentellement confirmé l’existence de sa montre connectée premium, la « Galaxy Watch Ultra », en publiant brièvement des informations sur ses sites web régionaux.

Ces mentions ont été rapidement retirées, mais elles ont suffi à confirmer les nombreuses rumeurs circulant depuis plusieurs mois. Le nom « Galaxy Watch Ultra » semble maintenant être le nom définitif de cette montre haut de gamme, remplaçant les appellations spéculatives comme Galaxy Watch 7 Ultra, Galaxy Watch X, et Galaxy Watch 7 Pro.

Des fuites ont révélé des détails sur le design de la Galaxy Watch Ultra, qui présente un mélange unique de formes carrée et ronde. Ce design original diffère des formes classiques des montres connectées. La montre serait également dotée d’un boîtier en titane, soulignant son positionnement haut de gamme, avec un prix estimé entre 699 et 710 dollars aux États-Unis. Ce prix la place au-dessus de la Galaxy Watch 6, mais reste inférieur à celui de l’Apple Watch Ultra 2.

Samsung n’a pas attribué de numéro à ce modèle inaugural de la gamme Ultra, une stratégie similaire à celle d’Apple avec sa propre Apple Watch Ultra. Il est probable que Samsung poursuive cette stratégie en nommant la prochaine version Galaxy Watch Ultra 2. La Galaxy Watch Ultra devrait être officiellement dévoilée lors du prochain événement Samsung Unpacked, probablement le 10 juillet, aux côtés d’autres nouveaux produits comme les Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring et Galaxy Buds 3.

La Galaxy Watch Ultra, avec un boîtier de 47 mm, sera la même taille que le plus grand modèle de la Galaxy Watch 6 Classic. Cette caractéristique, combinée à son design robuste et ses matériaux premium, en fait une montre adaptée aux poignets les plus larges et destinée aux sportifs et amateurs d’activités en extérieur. Samsung vise clairement un marché haut de gamme avec cette montre, rivalisant avec des produits similaires d’Apple.

La réception de la Galaxy Watch Ultra sur le marché est attendue avec intérêt. Samsung devra proposer des fonctionnalités et des performances à la hauteur de son prix pour se démarquer face à une concurrence intense, notamment de la part de l’Apple Watch Ultra. La réussite de ce modèle dépendra de la capacité de Samsung à convaincre les consommateurs de la valeur ajoutée de sa nouvelle montre premium.