Le live streaming pour les amis proches débarque sur Instagram

Instagram vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité appelée “Close Friends on Live”, qui permet aux utilisateurs de diffuser en direct uniquement pour leur liste d’amis proches.

Cette innovation vise à offrir des moments en temps réel avec un cercle restreint de personnes, renforçant ainsi l’aspect privé et intime de la plateforme.

Depuis l’introduction des diffusions en direct sur Instagram en 2016, celles-ci étaient accessibles à tous les abonnés de l’utilisateur. Bien que populaire parmi les célébrités et les influenceurs, cette fonctionnalité pouvait décourager les utilisateurs ordinaires peu enclins à s’exposer à un large public. “Close Friends on Live” donne désormais aux membres un meilleur contrôle sur leur audience, permettant des interactions plus privées et personnalisées.

Les utilisateurs pourront utiliser cette nouvelle option pour partager leurs pensées, rattraper le temps perdu avec des amis, échanger des mèmes, planifier des voyages ou même faire leurs devoirs ensemble, tout cela dans un cadre plus intime et relax. Ce lancement s’inscrit dans la continuité des efforts d’Instagram pour favoriser des interactions plus privées, rappelant l’introduction de “Notes” fin 2022, une fonctionnalité permettant de partager des statuts éphémères avec des amis proches.

Avec Instagram de plus en plus associé aux influenceurs et à la publicité, la plateforme cherche à retrouver l’esprit des débuts, centré sur le partage entre amis. “Close Friends on Live” devrait séduire les utilisateurs qui n’osaient pas encore diffuser en direct, répondant ainsi à une demande croissante pour des interactions plus authentiques et privées.

Il reste à voir si cette nouvelle fonctionnalité encouragera plus d’utilisateurs à se lancer dans le live streaming et si elle contribuera à renforcer l’engagement sur la plateforme. Quoi qu’il en soit, Instagram montre clairement sa volonté de placer les connexions humaines au cœur de son expérience utilisateur avec “Close Friends on Live”.

En conclusion, cette nouvelle fonctionnalité promet d’améliorer l’expérience des utilisateurs d’Instagram en leur offrant plus de contrôle sur leurs diffusions en direct. Elle pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent sur la plateforme, en rendant les échanges plus personnels et significatifs.