La Garde suisse pontificiale adopte la technologie Samsung pour protéger le Vatican

Partenaire technologique de la Garde suisse pontificale, Samsung aide celle-ci à protéger le Vatican à l’aide d’appareils Samsung Galaxy sécurisés et de solutions sécurisées Knox. Dans le cadre de ses activités spécialisées, elle dispose ainsi d’une solution numérique de protection totale de ses données. Les solutions et l’assistance de Samsung permettent ainsi de préserver les traditions du Vatican, tout en assurant la transition de l’institution vers une nouvelle ère numérique.

Le Vatican, qui accueille en moyenne 25’000 visiteurs par jour, nécessite des solutions de sécurité efficaces et intelligentes. Pour remplir ses missions et assurer la sécurité du Pape et du Vatican, la Garde suisse pontificale dépend d’une technologie moderne répondant à ses besoins spécifiques. Grâce au partenariat technologique de Samsung, la plus petite armée du monde exploite les évolutions technologiques à son avantage : Samsung propose des applications performantes, fiables, adaptables et faciles à gérer.

Mobilité et robustesse pour un usage très spécifique

La Garde suisse pontificale compte seulement 135 membres. Pour leur permettre de se consacrer pleinement à la protection du pape et du Vatican, chacun d’entre eux est équipé d’appareils Samsung robustes. En optant pour le Galaxy XCover Pro et la gamme Galaxy Tab Active, les membres de la Garde suisse pontificale disposent de tablettes pour leurs activités quotidiennes à haute responsabilité, leur permettant de partager instantanément des informations liées à la sécurité. Le Galaxy XCover Pro ainsi que le Galaxy Tab Active 3 sont résistantes contre l’eau et la poussière conformément à la norme IP68¹, peuvent s’utiliser avec des gants² et disposent d’une batterie d’une grande autonomie.



Service numérique sécurisé avec Knox Suite

S’agissant de la configuration des appareils, la Garde suisse pontificale a opté pour Knox Suite. La plate-forme entièrement intégrée de Samsung facilite la configuration, la sécurisation, la gestion et l’analyse des appareils, qu’il s’agisse d’un seul d’entre eux ou d’une flotte entière. Il est possible d’optimiser ceux-ci individuellement pour améliorer leurs performances et leur productivité, par exemple en installant uniquement les applications nécessaires. Ce faisant, les appareils sont beaucoup moins exposés aux logiciels malveillants et au vol de données. Le suivi à distance permet également de surveiller les différents appareils afin de pouvoir réagir immédiatement en cas de perte ou de vol. Dans les situations sensibles, il est possible d’en brider certains, ainsi que d’activer ou de désactiver à distance les microphones ou les prises de vue dans les environs. Knox Suite aide la Garde suisse pontificale à satisfaire à ses exigences de conformité et de sécurité, ainsi qu’à mieux protéger ses communications.