Samba de Amigo: Party Central dévoile une première liste de chansons

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samba de Amigo: Party Central invite les joueurs à se secouer au rythme de la musique de célèbres artistes comme Ariana Grande, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, les Jonas Brothers et bien d’autres ! SEGA dévoile une première liste de chansons qui seront disponibles dans le jeu, qui en comprendra 40 à sa sortie. La voici :



« Break Free (feat. Zedd) » – Ariana Grande

« I Really Like You » – Carly Rae Jepsen

« Payback (feat. Icona Pop) » – Cheat Codes

« Let You Go (feat. Kareen Lomax) » – Diplo & TSHA

« I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) » – Gloria Gaynor

« I Love It » – Icona Pop

« Centerfold » – J. Geils Band

« Bang Bang » – Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj

« Sucker » – Jonas Brothers

« TiK ToK » – Kesha

« Panama » – Matteo

« Plastic Hearts » – Miley Cyrus

« Celebrate » – Pitbull

« The Cup of Life (La Copa de la Vida) » – Ricky Martin

« XS » – Rina Sawayama

« Bom Bom » – Sam and the Womp

« Azukita » – Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz et Elvis Crespo

« Macarena (Cover) »

« Fugue (classique) »

« La Bamba (Cover) »

Cette liste survitaminée s’ajoute aux deux titres de Sonic the Hedgehog déjà annoncés plus tôt : « Escape from the city » tiré de Sonic Adventure 2, et « Fist Bump » de Sonic Forces. D’autres morceaux seront dévoilés au cours des prochains mois. Les fans auront de quoi danser comme si le reste du monde n’existait pas lors de la sortie de Samba de Amigo: Party Central sur Nintendo Switch à l’été 2023.