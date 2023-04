Partager Facebook

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout celui des résidents.

Totale réussite pour cette incursion pétrie d’humanité au sein d’un EPHAD. Pour leur seconde réalisation, Andréa Bescond et Eric Métayer (« Les chatouilles ) signent un film choral porté par une magnifique troupe d’acteurs. Abordant un sujet sociétal d’actualité, cette tragicomédie évoque aussi les bienfaits des liens intergénérationnels et la fin de vie tout en croquant le portrait de savoureux résidents. C’est à la fois drôle, triste et surtout très touchant. Notre coup de cœur de la semaine.

Un film de Andréa Bescond, Eric Métayer

Avec : Vincent Macaigne, Aïssa Macaigne

Distributeur : Agora Films

Durée : 98 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 26 avril 2023