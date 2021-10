La légendaire série Torchlight fête ses 12 ans

Partager Facebook

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela fait maintenant 12 ans que le jeu Torchlight d’origine a vu le jour sur PC. Édité par Perfect World Entertainment et développé par Runic Games, ce hack’n’slash/dungeon crawler acclamé par la critique est sorti le 27 octobre 2009. Depuis ce jour, Torchlight est devenu un jeu culte parmi les fans d’A-RPG et a engendré deux suites hautes en couleurs, Torchlight II en 2012 et Torchlight III (développé par Echtra Games) en 2020. Cette série incontournable a redéfini le genre de l’A-RPG avec ses combats à l’action effrénée, ses classes de héros uniques et son système de familier inimitable.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de découvrir la saga Torchlight, et pour célébrer l’événement, nous sommes heureux de vous annoncer des promotions exceptionnelles sur Nintendo Switch et Steam :