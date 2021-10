Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible !

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ­est désormais disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.

Découvrez une tragédie familiale dans laquelle le destin des humains et des démons s’entremêlent…

À propos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles :