Un jeune couple pense avoir enfin trouvé la solution miracle pour devenir propriétaire : Un Viager, une maison sublime au bord du lac, une dame mourante, bref, le plan parfait. Mais une fois le contrat signé la dame va beaucoup mieux et va transformer leur rêve immobilier en véritable cauchemar.
Claude Zidi Junior et Kev Adams n’en sont pas à leur première collaboration. Après « Maison de retraite 2» et « Le Jour J », ils se retrouvent pour « La maison de nos rêves », une comédie intergénérationnelle rythmée, légère et cousue de fil blanc qui enchaîne les quiproquos pour le plus grand bonheur du spectateur. Divertissant !
La maison de nos rêves
Un film de Claude Zidi Jr
Avec Kev Adams, Chantal Ladesou, Camille Aguilar
Distributeur : Pathé films
Durée : 1h28
Age légal : 10 ans
Age suggéré : 14 ans
Date de sortie : 7 octobre 2026