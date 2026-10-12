« La maison de nos rêves » au cinéma !

Alexia Cerutti 12 octobre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Un jeune couple pense avoir enfin trouvé la solution miracle pour devenir propriétaire : Un Viager, une maison sublime au bord du lac, une dame mourante, bref, le plan parfait. Mais une fois le contrat signé la dame va beaucoup mieux et va transformer leur rêve immobilier en véritable cauchemar.

Claude Zidi Junior et Kev Adams n’en sont pas à leur première collaboration. Après « Maison de retraite  2» et « Le Jour J », ils se retrouvent pour « La maison de nos rêves », une comédie intergénérationnelle rythmée, légère et cousue de fil blanc qui enchaîne les quiproquos pour le plus grand bonheur du spectateur. Divertissant !

La maison de nos rêves

Un film de Claude Zidi Jr

Avec Kev Adams, Chantal Ladesou, Camille Aguilar

Distributeur : Pathé films

Durée : 1h28

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 7 octobre 2026

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

Concours : gagnez votre place de cinéma pour le film « LE ROI DU GAME »

CONCOURS — S2PMag et Pathé Films AG vous offrent 3x 2 billets pour LE ROI DU …

« L’espèce explosive » : un polar rural décalé

Dans la campagne du Nord-Est de la France. Les sangliers qui ravagent les cultures provoquent …

Une 2CV électrique à 15 000 euros et un nouveau RCZ, Stellantis crée la surprise à Paris

À l'occasion du Mondial de l'Auto 2026, Stellantis dévoile six concept-cars préfigurant l'avenir de ses marques. Au programme : une Citroën 2CV électrique annoncée à 15 000 euros, le retour du Peugeot RCZ Vision, un Fiat Multiplay inspiré du Multipla et des créations signées Alfa Romeo, Opel et DS Automobiles. Entre électrification, innovations et design, le groupe prépare une offensive de plus de 50 nouveaux produits en Europe d'ici à 2030.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026
Translate »