« La maison de nos rêves » au cinéma !

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Un jeune couple pense avoir enfin trouvé la solution miracle pour devenir propriétaire : Un Viager, une maison sublime au bord du lac, une dame mourante, bref, le plan parfait. Mais une fois le contrat signé la dame va beaucoup mieux et va transformer leur rêve immobilier en véritable cauchemar.

Claude Zidi Junior et Kev Adams n’en sont pas à leur première collaboration. Après « Maison de retraite 2» et « Le Jour J », ils se retrouvent pour « La maison de nos rêves », une comédie intergénérationnelle rythmée, légère et cousue de fil blanc qui enchaîne les quiproquos pour le plus grand bonheur du spectateur. Divertissant !

La maison de nos rêves

Un film de Claude Zidi Jr

Avec Kev Adams, Chantal Ladesou, Camille Aguilar

Distributeur : Pathé films

Durée : 1h28

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 7 octobre 2026