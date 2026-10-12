Une 2CV électrique à 15 000 euros et un nouveau RCZ, Stellantis crée la surprise à Paris

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Stellantis frappe fort avant le Mondial de l’Auto 2026 avec six concept-cars inattendus. Citroën réinvente la mythique 2CV en version électrique, Peugeot redonne vie au RCZ et Fiat imagine un héritier spirituel du Multipla. Découvrez les nouveautés qui préfigurent l’avenir du groupe.

À la veille de l’ouverture du Mondial de l’Automobile de Paris 2026, Stellantis donne un avant-goût spectaculaire de ses ambitions pour la prochaine décennie. Le géant automobile présente six concept-cars incarnant les orientations futures de Citroën, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Opel et DS Automobiles. Parmi les propositions les plus marquantes figurent une réinterprétation électrique de la mythique Citroën 2CV annoncée à 15 000 euros, un coupé Peugeot RCZ Vision intégrant une direction électronique et un étonnant Fiat Multiplay inspiré du célèbre monospace italien. Cette démonstration de créativité accompagne une offensive industrielle majeure, avec plus de 50 nouveaux produits prévus en Europe élargie d’ici à 2030.

Stellantis prépare le Mondial de l’Auto 2026 avec six concept-cars inédits

Stellantis a choisi de prendre les devants avant l’ouverture officielle du Mondial de l’Automobile de Paris. Réunis le dimanche 11 octobre 2026 au Hangar Y de Meudon, les représentants du groupe ont levé le voile sur six études stylistiques et technologiques à l’occasion d’une soirée baptisée « The Night Before ».

Cette présentation constitue bien davantage qu’un simple exercice de communication. Elle illustre la volonté du constructeur multinational de redéfinir les territoires d’expression de ses différentes marques, dans un contexte où l’industrie automobile européenne traverse une profonde transformation technologique, économique et commerciale.

Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel et Peugeot ont ainsi chacune imaginé un véhicule susceptible de préfigurer leur avenir, avec des propositions allant de la mobilité électrique accessible à la performance sportive, en passant par la modularité et l’évolution des interfaces de conduite.

Cette offensive créative annonce un dispositif particulièrement imposant au Mondial de l’Auto, organisé du 12 au 18 octobre 2026. Stellantis prévoit d’y exposer plus de 60 véhicules, dont neuf concept-cars, avec huit marques représentées, parmi lesquelles son partenaire chinois Leapmotor.

Six premières mondiales figurent également au programme, tandis que le groupe revendique le plus vaste espace d’exposition de cette édition.

Derrière cette présence massive se dessine une stratégie visant à réaffirmer l’identité de chaque constructeur tout en accélérant le renouvellement de leurs gammes respectives.

Plus de 50 nouveaux modèles d’ici à 2030 : Stellantis accélère son offensive européenne

Les six concept-cars dévoilés à Meudon s’inscrivent dans une transformation industrielle plus vaste, portée par le plan stratégique FaSTLAne 2030.

Emanuele Cappellano, directeur des opérations de Stellantis pour l’Europe élargie, annonce ainsi le lancement de plus de 50 nouveaux produits d’ici à la fin de la décennie.

Cette offensive doit permettre au groupe d’accroître de 25 % sa couverture du marché dans cette région, en multipliant les propositions destinées à répondre aux attentes de clientèles de plus en plus diversifiées.

L’enjeu consiste notamment à préserver la singularité des marques historiques du portefeuille Stellantis, tout en mutualisant les technologies et les architectures nécessaires à leur développement.

Cette approche apparaît clairement dans les six études présentées, chacune privilégiant un positionnement distinct, depuis la démocratisation de l’automobile électrique jusqu’aux véhicules sportifs à hautes performances.

Citroën 2CV électrique : le retour d’une icône populaire à 15 000 euros

Parmi les nouveautés les plus susceptibles de retenir l’attention du public, le Concept 2 CV de Citroën occupe une place particulière.

En ressuscitant l’esprit de la légendaire Deux-Chevaux, le constructeur aux chevrons entend renouer avec une philosophie qui a profondément marqué son histoire : proposer une automobile accessible, fonctionnelle, ingénieuse et adaptée aux besoins essentiels de la mobilité quotidienne.

La réinterprétation contemporaine de cette icône repose sur une motorisation entièrement électrique, avec l’ambition affichée de rendre cette technologie financièrement plus abordable.

Citroën évoque ainsi un prix de 15 000 euros pour une voiture qui serait produite en Europe, un positionnement particulièrement intéressant dans un contexte où le coût d’acquisition demeure l’un des principaux obstacles à la démocratisation des véhicules électriques.

Cette démarche pourrait permettre à la marque de renouer avec son héritage populaire, en proposant une alternative simple et rationnelle aux modèles électriques dont les équipements et les tarifs ne cessent de progresser.

Toutefois, plusieurs interrogations subsistent. Citroën ne communique pour l’instant aucune information détaillée concernant la capacité de la batterie, l’autonomie, la puissance du moteur ou les performances de recharge.

Aucun calendrier de commercialisation n’a davantage été confirmé.

Le Concept 2 CV doit donc être considéré comme une déclaration d’intention plutôt que comme l’annonce officielle d’un modèle de série imminent.

Il n’en demeure pas moins que l’association d’un nom emblématique, d’une motorisation électrique et d’un prix particulièrement compétitif pourrait constituer un levier stratégique important pour Citroën.

Fiat Multiplay : l’esprit du Multipla réinventé entre SUV et pick-up

Fiat adopte une démarche comparable en puisant dans son patrimoine automobile, mais choisit de revisiter un véhicule dont la personnalité avait profondément divisé les automobilistes.

Avec le Multiplay Concept, la marque italienne s’inspire du célèbre Multipla, ce monospace à l’architecture atypique qui avait fait de l’originalité et de l’exploitation de l’espace intérieur ses principales caractéristiques.

Loin de se limiter à une réinterprétation nostalgique, Fiat imagine ici un véhicule hybride dans sa conception, à mi-chemin entre le SUV familial et le pick-up polyvalent.

L’objectif consiste à associer le confort et l’habitabilité d’un véhicule de loisirs à la modularité et aux possibilités de chargement d’un utilitaire léger.

Son architecture doit notamment permettre d’adapter l’aménagement aux besoins des occupants, qu’il s’agisse de déplacements familiaux, d’activités de loisirs ou de transports occasionnels de matériel.

Cette approche traduit la volonté de Fiat de proposer des automobiles capables d’accompagner l’évolution des modes de vie, en privilégiant la flexibilité plutôt qu’une spécialisation excessive.

Le Multiplay entend ainsi renouer avec l’audace conceptuelle du Multipla originel, tout en l’adaptant aux attentes contemporaines.

Pour l’heure, Fiat n’a cependant confirmé ni ses caractéristiques mécaniques ni une éventuelle industrialisation.

Le concept demeure donc un laboratoire d’idées, dont certaines solutions pourraient néanmoins inspirer de futurs modèles de série.

Peugeot RCZ Vision : le coupé sportif renaît avec la plateforme STLA One

Peugeot choisit une orientation nettement plus émotionnelle en remettant à l’honneur l’appellation RCZ, associée à l’un de ses coupés les plus singuliers.

Avec le RCZ Vision, la marque au lion entend renouer avec le plaisir de conduite et l’expression sportive, tout en mettant en avant plusieurs innovations destinées à ses futures générations de véhicules.

Le concept repose sur la plateforme STLA One, une architecture présentée comme l’un des fondements technologiques de cette nouvelle vision.

L’une de ses principales particularités réside dans l’adoption d’une direction électronique de type « steer-by-wire », une technologie permettant de transmettre les commandes du conducteur sans liaison mécanique traditionnelle entre le volant et les roues directrices.

Cette solution ouvre de nouvelles perspectives en matière d’ergonomie, de précision des commandes et de conception de l’habitacle.

Elle s’accompagne notamment du dispositif Hypersquare, une commande de direction au dessin particulièrement original, qui participe à la transformation de l’interface entre le conducteur et son véhicule.

Peugeot profite également du RCZ Vision pour présenter une nouvelle évolution de son célèbre i-Cockpit, avec l’ambition de renforcer l’intégration des informations et des commandes dans l’environnement de conduite.

Au-delà de son architecture technique, le concept illustre la volonté du constructeur de conjuguer électrification, efficience énergétique et sensations dynamiques.

Aucune donnée précise concernant la puissance, l’autonomie ou les performances n’a toutefois été communiquée.

Il reste également à déterminer si le RCZ Vision annonce réellement le retour d’un coupé sportif de série ou s’il constitue avant tout une vitrine technologique et stylistique.

Dans les deux cas, la réapparition de cette appellation témoigne de l’intérêt de Peugeot pour un registre automobile plus passionnel.

Alfa Romeo Cuorerosso : la performance sportive et le V6 hybride à l’honneur

Alfa Romeo adopte pour sa part une orientation résolument tournée vers la sportivité et le caractère mécanique.

Baptisé Cuorerosso, son nouveau concept explore les possibilités offertes par des véhicules pouvant atteindre environ 4,7 mètres de longueur et reposant sur des architectures compatibles avec plusieurs types de motorisations.

Cette approche multi-énergies doit permettre à la marque italienne de conserver une certaine flexibilité technologique, tout en préservant les attributs dynamiques qui participent à son identité.

Les déclinaisons les plus ambitieuses pourraient notamment porter le prestigieux emblème Quadrifoglio, traditionnellement réservé aux Alfa Romeo les plus performantes.

Sur le plan mécanique, le constructeur évoque une configuration particulièrement intéressante associant une motorisation hybride à un V6 de 2,9 litres.

Cette architecture pourrait être complétée par une transmission intégrale Q4, une boîte automatique à convertisseur de couple et un arbre de transmission réalisé en fibre de carbone.

L’ensemble traduit une volonté de préserver une expérience de conduite sportive et expressive, tout en intégrant les technologies d’électrification.

Il convient néanmoins de souligner que ces éléments sont présentés comme des pistes de développement et non comme les caractéristiques définitives d’un futur véhicule de production.

Alfa Romeo ne confirme donc, à ce stade, ni calendrier commercial ni déclinaison de série directement issue du Cuorerosso.

Le concept n’en constitue pas moins une indication intéressante sur les orientations que pourrait adopter la marque pour ses prochaines automobiles à vocation sportive.

Opel STX Concept : le break réinventé autour du design Vizor

Opel profite également de cette présentation pour affirmer sa propre identité stylistique.

Avec le STX Concept, le constructeur allemand choisit de mettre à l’honneur une silhouette de break, une catégorie historiquement appréciée pour son équilibre entre élégance, habitabilité et polyvalence.

L’étude introduit une évolution du langage esthétique de la marque, notamment à travers une nouvelle interprétation de la face avant Opel Vizor.

Cette signature visuelle, qui rassemble les principaux éléments de la proue dans un ensemble horizontal, se voit accompagnée de nouveaux dispositifs lumineux et d’une réinterprétation du motif Opel Compass.

Ce dernier, caractérisé par une organisation graphique autour d’axes horizontaux et verticaux, participe à la reconnaissance immédiate des modèles de la marque.

Avec le STX, Opel entend moderniser ces codes tout en préservant une continuité visuelle avec ses productions actuelles.

Contrairement à certains concepts essentiellement exploratoires, le constructeur précise que plusieurs éléments stylistiques présentés seront progressivement intégrés à ses futurs véhicules de série.

Le STX Concept apparaît ainsi comme un aperçu relativement concret de l’évolution du design Opel au cours des prochaines années.

DS F3VER : une nouvelle identité pour les futures automobiles premium

Chez DS Automobiles, le F3VER Concept poursuit une ambition différente : renforcer la singularité et l’attractivité de la marque française sur le marché premium.

L’étude repose sur trois orientations majeures, à savoir l’expression stylistique, les possibilités de personnalisation et la polyvalence d’utilisation.

DS souhaite ainsi développer une identité visuelle plus affirmée, susceptible de distinguer ses futures productions dans un univers automobile où les codes esthétiques tendent parfois à s’uniformiser.

Cette démarche doit également permettre d’explorer de nouvelles possibilités d’aménagement et d’adaptation des véhicules aux préférences de leurs propriétaires.

La personnalisation apparaît comme un levier particulièrement important pour un constructeur qui entend valoriser le raffinement, l’exclusivité et le savoir-faire esthétique.

Le F3VER demeure toutefois relativement mystérieux sur le plan technique.

DS ne détaille ni ses motorisations potentielles, ni son architecture, ni les éventuelles applications industrielles des solutions présentées.

Il s’agit donc avant tout d’une étude destinée à illustrer l’évolution du langage stylistique et du positionnement de la marque.

Six concept-cars pour réaffirmer l’identité des marques Stellantis

Placées sous la direction stylistique de Gilles Vidal, responsable du design pour l’Europe élargie, ces six études témoignent d’une volonté manifeste de renforcer la différenciation entre les marques du groupe.

Citroën revendique une mobilité populaire et accessible, Fiat privilégie l’ingéniosité et la modularité, Peugeot réaffirme son attachement au plaisir de conduite, tandis qu’Alfa Romeo explore les perspectives d’une sportivité électrifiée.

De leur côté, Opel poursuit la modernisation de son identité visuelle, alors que DS Automobiles cherche à consolider son positionnement premium.

Cette diversité constitue un enjeu stratégique majeur pour Stellantis, dont le portefeuille rassemble des constructeurs aux histoires, aux clientèles et aux positionnements parfois très différents.

La mutualisation des plateformes et des technologies doit permettre de rationaliser les investissements industriels, sans pour autant effacer les particularités qui fondent l’attractivité de chaque marque.

Dans cette perspective, les concept-cars dévoilés avant le Mondial de l’Auto 2026 jouent un rôle essentiel : ils donnent une forme tangible aux ambitions du groupe et permettent d’esquisser les orientations de ses futures gammes.

Mondial de l’Auto 2026 : des promesses séduisantes qui devront se concrétiser

Avec six concept-cars présentés en avant-première, neuf études annoncées au salon et plus de 50 nouveaux produits prévus d’ici à 2030, Stellantis entend afficher sa détermination à jouer un rôle central dans la transformation du marché automobile européen.

La Citroën 2CV électrique à 15 000 euros constitue sans doute l’annonce la plus symbolique, tant elle renvoie à la nécessité de rendre la mobilité électrique accessible à un public plus large.

Le Peugeot RCZ Vision et l’Alfa Romeo Cuorerosso rappellent quant à eux que l’innovation automobile ne se résume pas à la réduction des émissions, mais peut également s’accompagner d’une recherche renouvelée de plaisir de conduite et de performances.

Le Fiat Multiplay, l’Opel STX et le DS F3VER complètent cette démonstration en explorant respectivement la modularité, l’évolution stylistique et le raffinement.

Reste désormais à transformer ces propositions en véhicules commercialement viables.

Car si les études de style permettent de susciter l’enthousiasme et de dessiner les contours de l’automobile de demain, leur véritable pertinence se mesurera à leur capacité à rejoindre les chaînes de production, à répondre aux besoins des automobilistes et à conserver des tarifs cohérents avec les marchés visés.

Pour Stellantis, le Mondial de l’Auto 2026 apparaît ainsi comme une étape importante dans la reconquête de son dynamisme commercial et dans la réaffirmation de l’identité de ses marques européennes. Les prochaines années permettront de déterminer quelles innovations présentées à Paris trouveront effectivement leur place sur les routes.