« La mariée portait des bottes jaunes », le nouveau best-seller de Katherine Pancol !

Auteure de best-sellers, Katherine Pancol nous revient avec « La mariée portait des bottes jaunes », un roman qui se déroule dans le milieu de l’aristocratie du vin et des grandes familles du Bordelais. India et Louis, deux jeunes enfants, échappent à un terrible accident de voiture. Tandis que leur beau-père meurt, Muriel, leur mère, les dépose devant la grille du château de Berléac où vit sa famille, propriétaire du vignoble. Quelques années auparavant, elle avait coupé les ponts avec les siens, s’enfuyant avec un journalier dont elle s’était éprise.

Les deux enfants vont devoir apprendre les codes de la bourgeoisie et de la patience. Grâce à eux, les langues vont se délier. Au fil des pages, on va découvrir les secrets du passé, les trahisons, les histoires d’amour, d’inimitié ou d’amitié. Toute une galerie de personnages attachants défilent avec à leur tête Aliénor de Berléac, douairière, à la tête du vignoble. On dévore les 750 pages de cet ouvrage virevoltant, tendre et cruel. Ecrite d’une plume alerte et fluide, cette nouvelle saga familiale de Katherine Pancol s’avère un incontournable de ce printemps et ravira !