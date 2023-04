Une collaboration explosive pour Summoners War: Chronicles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Summoners War: Chronicles, le RPG à succès signé Com2uS et disponible sur PC et mobile, fait équipe avec l’anime légendaire One Punch Man pour une collaboration qui frappe fort ! Découvrez sans plus attendre les nouveaux contenus – donjons, personnages, missions – et les nombreuses récompenses exclusives que vous réservent les événements d’envergure organisés tout au long de la collaboration.

La série animée One Punch Man met en scène Saitama, un puissant héros capable de terrasser n’importe quel ennemi d’un seul coup de poing. Cette licence est largement reconnue pour son concept original et unique, son scénario passionnant et son ton sérieux largement teinté d’humour. La saison 1 est sortie en 2015 et la seconde en 2019, pour le plus grand bonheur des fans du monde entier.

Le moment est venu d’explorer un tout nouveau donjon, la Tour de l’évolution, avant de se mesurer à la créature mutante du Dr. Genus, le terrible Scaravageur de One Punch Man, qui s’annonce comme un boss redoutable qu’il faudra terrasser pour mettre la main sur de généreuses récompenses.

La mise à jour introduit 8 personnages majeurs issus de One Punch Man dans l’univers de Summoners War: Chronicles. Chacun d’entre eux dispose de ses propres techniques, comme le Canon d’incinération en spirale ou le Point destructeur fluctuant.

Monstres 5 étoiles naturels d’attribut feu : Genos et Atomic Samuraï

Monstres 5 étoiles naturels d’attribut eau : Garoh et Croc d’Argent

Monstres 5 étoiles naturels d’attribut vent : Tornade Tragique et Blizzard Infernal

Monstres 4 étoiles naturels d’attribut ténèbres : King

Monstres 4 étoiles naturels d’attribut lumière : Roulettes Rider

Pour encore plus de chance d’obtenir un Monstres 5 étoiles naturels un événement sera organisé. Après avoir accumulé 200 miles d’invocation, il sera possible d’obtenir un Vélin de Sélection d’Élite qui vous permettra de mettre la main sur un Monstre issu de cette collaboration. Saitama n’est pas présent en tant que Monstre, mais les joueurs et joueuses pourront le rencontrer sous différentes formes, en tant que PNJ ou dans les cinématiques des quêtes de donjon.

Différents événements ont déjà démarré pour fêter cette collaboration spéciale : recevez les récompenses octroyées par les 8 personnages de One Punch Man en complétant des missions quotidiennes, en fonction de votre nombre de participation aux raids de guilde. L’événement « Application de la Justice ! Chemin de la Croissance » offrira par exemple des Pierres de Restauration, des Arcenmons, des Souffles de Vie et plus encore. Enfin, l’événement de présence vous assure un grand nombre de récompenses simplement en vous connectant au jeu !