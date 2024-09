Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Disparu en 2019 à l’âge de 93 ans, Andrea Camilleri a incontestablement marqué l’histoire du roman policier avec sa série du commissaire Montalbano, un flic débonnaire et amateur de bonne chère surnommé le « Maigret sicilien ». Son avant-dernière enquête intitulée « La méthode sicilienne » vient de paraître chez Fleuve éditions.

Dans cet opus, Mimi Augello, fidèle bras droit du commissaire Montalbano doit se sauver par la fenêtre de la chambre de sa maîtresse pour échapper à l’ire du mari cocu. Mais voilà qu’en atterrissant à l’étage du dessous, il tombe sur le voisin qui est allongé mort sur son lit. Quelle n’est pas sa surprise le lendemain lorsqu’un appel au commissariat signale qu’un homme a été retrouvé dans les mêmes circonstances à une adresse différente. Comment est-ce possible ? Est-ce que les cadavres se déplacent ? Autant de tableaux macabres qui ont un étrange goût de mise en scène théâtrale.

A travers sa nouvelle enquête, un chef d’œuvre de comédie noire, on retrouve la langue savoureuse si caractéristique de Camilleri. On retrouve également avec délectation toute une galerie de personnages hauts en couleur comme Catarella, Fazio, la cuisinière Adelina et Livia, l’éternelle fiancée de Montalbano qui aura à faire face à une dangereuse concurrente.

La toute dernière enquête du commissaire Montalban sera publiée en 2025 pour la célébration du centenaire de sa naissance.