NOUVEAU TOYOTA HILUX HYBRID 48V

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le Hilux évolue avec l’adoption d’une motorisation électrifiée

Ses performances accrues sur la route comme en tout-terrain en font une proposition plus intéressante pour les entreprises

Accélération et décélération souples et naturelles sur route ouverte associées à un système stop-start optimisé et à une fonction de freinage régénératif

Performances tout-terrain optimisées grâce à une meilleure maîtrise du ralenti moteur et à l’adoption du système Multi-Terrain Select

Inédit dans le secteur automobile: nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack supplémentaire d’assistance 24/7

Voilà plus de 50 ans que le Toyota Hilux est réputé dans le monde entier pour sa force et sa longévité exceptionnelles dans les environnements les plus extrêmes. Au cours de cette période, il n’a cessé d’évoluer pour devenir un véritable véhicule à double usage: conservant toute la robustesse et la fiabilité requises pour des tâches exigeantes, il offre un niveau élevé de confort, de raffinement, de maîtrise et de sécurité pour la conduite quotidienne et les loisirs.

Cette évolution entre désormais dans une nouvelle ère avec le lancement de la première motorisation électrifiée sur ce modèle, le Toyota Hilux Hybrid 48V.

Le système hybride léger 48V constitue un argument supplémentaire pour le Hilux en tant que partenaire idéal pour les professionnels. Ses performances sont plus fluides et plus raffinées, avec moins de bruits et de vibrations, tant sur des routes conventionnelles que sur des surfaces plus ardues. Ces caractéristiques sont obtenues sans compromettre les aptitudes tout-terrain de ce pick-up; il continue notamment d’afficher la même capacité de franchissement de gués (700 mm) et conserve sa capacité de charge.

Le Hilux Hybrid 48V est lancé en version Double Cab avec un style puissant comprenant une calandre tridimensionnelle et un bouclier avant soulignant sa robustesse.

Nouvelle technologie hybride 48V

Le système hybride 48V repose sur la motorisation turbodiesel 2,8 l largement éprouvée du Hilux, associée à un nouveau moteur-générateur, une batterie 48V au lithium et un convertisseur DC-DC. Ces éléments sont conçus pour être simples à intégrer, ce qui évite les modifications complexes de l’agencement du groupe motopropulseur.

Ces nouveaux composants sont également conçus pour résister aux conditions d’exploitation difficiles que le Hilux est susceptible de rencontrer. Ainsi, le nouveau moteur-générateur électrique est positionné suffisamment en hauteur pour maintenir la capacité de franchissement de gués de 700 mm.

Le moteur entraîne le moteur-générateur électrique (synchrone à aimant permanent) qui, à son tour, charge la batterie hybride. Lorsqu’elle est chargée, la batterie hybride peut fournir jusqu’à 12 kW et 65 Nm de couple supplémentaires au groupe motopropulseur en phase d’accélération.

Un tendeur deux bras procure la tension de courroie requise par le moteur-générateur électrique. Celui-ci a été conçu pour être utilisé dans les utilitaires diesel et pour résister aux contraintes de la conduite sur route accidentée. Il contribue également à procurer des accélérations plus réactives et à atteindre un niveau de bruit et de vibrations équivalent à celui de véhicules de tourisme à essence. Une couche de tissu à haute résistance a notamment été intégrée du côté nervuré de la courroie afin de la renforcer et d’éviter qu’elle ne patine. Cela permet de réduire le bruit et de maintenir des performances constantes en conditions difficiles, notamment lorsque l’on traverse des eaux profondes.

La batterie hybride lithium-ion de 48V comporte 13 cellules et une capacité de 4,3 Ah. Ne pesant que 7,6 kg, elle est aussi suffisamment compacte pour être logée sous les sièges arrière, avec un impact minimal sur l’espace dans l’habitacle. Tant la batterie hybride que le convertisseur DC-DC peu encombrant sont protégés contre les infiltrations d’eau.

Le moteur, un bloc 16 soupapes à double arbre à cames en tête, génère une puissance maximale de 204 ch (150 kW) à 3400 tr/min ainsi qu’un couple impressionnant de 500 Nm entre 1600 et 2800 tr/min. Il est équipé d’une injection à rampe commune, d’un turbo à géométrie variable et d’un refroidisseur de suralimentation à eau. Parmi les dispositifs de réduction des émissions à l’échappement figurent un filtre à particules, une réduction catalytique sélective et une injection d’urée. Comme les autres modèles de la gamme, le Hilux Hybrid 48V est compatible avec le diesel HVO100, un carburant non fossile issu de sources 100% renouvelables.

Freinage régénératif et système stop-start souple et silencieux

Le moteur-générateur électrique du Hilux Hybrid 48V offre des avantages en matière de conduite sur route ouverte comme en hors-piste. Il assure une fonction de freinage régénératif en récupérant l’énergie produite lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur. Combiné au frein moteur, ce dispositif permet d’économiser du carburant et de faciliter la conduite. Sur route ouverte, l’accélération au démarrage et la décélération sont plus souples et plus naturelles, contribuant à une conduite plus sereine et plus confortable. Sur les surfaces accidentées, le moteur-générateur améliore les capacités de franchissement du Hilux. La réduction de 20% du régime de ralenti moteur, qui passe de 720 à 600 tr/min, y contribue également.

L’assistance fournie par le moteur-générateur électrique réduit par ailleurs la sollicitation du moteur en cas de fonctionnement à faible rendement, ce qui contribue à améliorer la consommation de carburant et les performances en matière d’émissions.

Le statut du moteur-générateur est indiqué sur l’écran multi-information du conducteur, qui affiche les valeurs CHG (régénération d’énergie) ainsi que ECO et PWR (assistance active).

Le système stop-start assure une conduite plus confortable dans les embouteillages grâce à une meilleure réactivité de l’accélérateur à l’arrêt et à un redémarrage du moteur plus silencieux. Remplaçant un démarreur conventionnel, le moteur-générateur électrique est aussi toujours en prise, lui permettant de fournir une assistance fluide et rapide avec un à-coup réduit au minimum.

Nouveau système Multi-Terrain Select (MTS)

Le Hilux Hybrid 48V est le premier Hilux à être doté du système Multi-Terrain Select. Celui-ci adapte les systèmes de propulsion (distribution du couple, suspension et pression de freinage) afin d’optimiser la motricité, la maniabilité et la stabilité dans diverses conditions de circulation.

Six réglages sont disponibles: Sable, Boue, Gravier, Terre, Neige et Auto. En mode Auto, des capteurs situés autour du véhicule évaluent l’état de la route et appliquent des réglages appropriés. Sable, Boue, Gravier et Auto peuvent aussi être activés avec le rapport L4 (low), tandis que Terre, Sable, Boue, Neige et Auto peuvent être activés avec le rapport H4 (high). Le nouvel écran multi-information comporte un arrière-plan différent pour chaque mode.

Conduite stable et assurée

Le nouveau Hilux Hybrid 48V possède une présence affirmée sur la route, avec une longueur de 5325 mm, une largeur de 1855 mm/1900 mm et une hauteur de 1865 mm. Il est particulièrement pratique en version Double Cab avec une benne de 1555 mm de long. Le système hybride léger ne diminue en rien sa capacité de transport: la charge utile atteint 1000 kg et la capacité de remorquage 3500 kg.

À l’instar des autres Hilux équipés de motorisations conventionnelles, le Hilux Hybrid 48V possède une construction «carrosserie sur châssis» et un châssis-échelle, qui sont les clés de sa force, de sa durabilité et de sa résistance à la torsion. Les solides ressorts à lames et les doubles amortisseurs de la suspension arrière procurent les performances tout-terrain attendues ainsi que le confort et la maniabilité d’un SUV sur la route. La garde au sol de 310 mm et les angles d’attaque et de fuite de respectivement 29 et 26 degrés renforcent ses qualités de passe-partout.

Sécurité avancée

Le Hilux Hybrid 48V est équipé de la technologie Toyota Safety Sense qui offre aux occupants comme aux autres usagers de la route une protection de premier ordre contre de nombreux risques d’accidents courants.

Un système précollision (PCS) amélioré peut mieux détecter les piétons la nuit, les cyclistes le jour et les véhicules ou piétons venant en sens inverse lors des changements de direction dans les croisements. Le cas échéant, le système émet des alertes sonores et visuelles avant d’appliquer une force de freinage si nécessaire.

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec reconnaissance de la signalisation routière (RSA) permet au conducteur d’ajuster rapidement la vitesse en fonction des changements de limitation. L’ACC peut également ralentir automatiquement le véhicule pour garantir une vitesse appropriée dans les virages sur l’autoroute.

De nuit, la fonction de feux de route automatiques (AHB) élimine la nécessité de repasser en feux de croisement pour éviter d’éblouir les autres conducteurs. Elle détecte les véhicules en approche et ajuste instantanément et précisément les feux pour une utilisation maximale des feux de route.

Multimédia et connectivité

La version haut de gamme inclut le système multimédia Toyota Smart Connect et un système audio JBL haut de gamme à neuf haut-parleurs.

Toyota Smart Connect fournit une navigation basée sur le cloud avec une planification efficace des trajets grâce à des informations sur le trafic en temps réel. Le système comprend également un assistant vocal permettant de passer des appels et de se servir des fonctions audio en mode mains libres. L’intégration smartphone est assurée via Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto (connexion filaire).

L’appli MyToyota pour smartphone offre des fonctions de confort supplémentaires. Elle permet d’utiliser certaines fonctions du véhicule à distance, comme le verrouillage et le déverrouillage des portes ou l’activation de la climatisation pour rafraîchir ou réchauffer l’habitacle avant de prendre la route. L’appli fournit également des données sur le véhicule et peut être utilisée pour réserver des services et obtenir des rappels.

10 ans de garantie Toyota

Le Toyota Hilux offre en outre une promesse unique en son genre aux clients du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité, sous la forme de la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack d’assistance 24/7.

Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km).

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, conformément au plan de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique