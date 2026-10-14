La mise à jour 12.1.5 de WoW: Midnight est disponible

Cédric 14 octobre 2026 Games, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Les champions et championnes d’Azeroth font face à une nouvelle menace après la défaite d’Ula’tek lors des évènements de La malédiction d’Ula’tek (12.1). Un ennemi ancestral refait maintenant surface : Kith’ix, le général C’Thraxxi que l’on croyait vaincu, fait son grand retour dans la nouvelle mise à jour de contenu 12.1.5 de Midnight, qui est disponible !

Cette mise à jour vous réserve de nouvelles activités, des quêtes narratives et bien d’autres nouveautés.

  • Nouveau raid : le Déliement de Kith’ix.
    • Aventurez-vous dans une salle secrète récemment descellée sous l’abîme Venimeux pour affronter le général C’Thraxxi Kith’ix, désormais libéré, lors d’un combat épique contre un boss unique.
    • Disponible en mode histoire, normal, héroïque et mythique flexible.
  • Nouvelle fonctionnalité des Gouffres, les labyrinthes : le labyrinthe de Kindo’jan.
    • Premier « méga-Gouffre » de WoW, cet antique complexe funéraire amani était scellé depuis des siècles. À présent rouvert, de la vermine pillarde et des Vilebranches le fouillent à la recherche de reliques, tandis que les esprits ensevelis le défendent avec une férocité meurtrière.
    • Vous vous y aventurerez aux côtés de Valeera, votre compagne de Gouffre, et profiterez de systèmes de progression dédiés, de puissantes améliorations à débloquer et de récompenses à la hauteur du défi, dont des pièces d’équipement mythique.
  • Évènements en extérieur inédits : les invasions Aqir.
    • Des évènements publics de zone se dérouleront aux Chants éternels ou à Zul’Aman.
    • Pendant dix minutes toutes les heures, les aventuriers compléteront une série d’évènements publics l’un après l’autre dans toute la région avant d’affronter un boss lors d’un combat intense.
  • Haut fait lié aux donjons mythiques : Saga mythique.
    • Le haut fait Saga mythique fait son retour et récompense votre maîtrise des donjons mythiques + lorsque vous atteignez un score de 3 600 au cours de la saison.

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