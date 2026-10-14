La mise à jour 12.1.5 de WoW: Midnight est disponible

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Les champions et championnes d’Azeroth font face à une nouvelle menace après la défaite d’Ula’tek lors des évènements de La malédiction d’Ula’tek (12.1). Un ennemi ancestral refait maintenant surface : Kith’ix, le général C’Thraxxi que l’on croyait vaincu, fait son grand retour dans la nouvelle mise à jour de contenu 12.1.5 de Midnight, qui est disponible !

Cette mise à jour vous réserve de nouvelles activités, des quêtes narratives et bien d’autres nouveautés.