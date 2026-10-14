Razer élargit sa collection Pokémon avec trois nouveaux casques gaming

Cédric 14 octobre 2026 Casques audio, Games, PC, Techno, Toute l'actu Laisser un commentaire

Razer annonce le lancement de nouveaux casques gaming sous licence Pokémon inspirés de Dracaufeu, Lucario et Nymphali, développés en collaboration avec The Pokémon Company International.

  • Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Dracaufeu
  • Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Lucario 
  • Razer Kraken V4 X – Édition Nymphali

Dans le cadre des célébrations liées au 30ᵉ anniversaire de la licence Pokémon, Razer enrichit sa gamme audio avec trois nouveaux casques gaming inspirés des Pokémon Dracaufeu, Lucario et Nymphali. Chacun d’eux reprend l’identité visuelle de ces Pokémon emblématiques tout en offrant une expérience audio immersive.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Dracaufeu

Ce casque esport sans fil aux couleurs du légendaire Dracaufeu combine les haut-parleurs Razer TriForce 50 mm de 2ᵉ génération et la technologie Razer HyperSpeed Wireless pour offrir des performances de pointe afin de dominer ses parties compétitives.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Dracaufeu

$119.99 USD / 129,99 € MSRP

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Lucario

Inspiré par la puissance maîtrisée de Lucario, ce casque sans fil associe aussi les haut-parleurs Razer TriForce 50 mm de 2ᵉ génération à la technologie Razer HyperSpeed Wireless afin d’offrir la réactivité, la précision et la faible latence exigées par le jeu compétitif.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Lucario

$119.99 USD / 129,99 € MSRP

Razer Kraken V4 X – Édition Nymphali

Paré des couleurs rose et bleu emblématiques de Nymphali, ce casque gaming filaire intègre des haut-parleurs Razer TriForce de 40 mm, un microphone cardioïde rétractable Razer HyperClear et un éclairage Razer Chroma RGB.

Razer Kraken V4 X – Édition Nymphali

$109.99 USD / 119,99 € MSRP

Avec les éditions Dracaufeu, Lucario et Nymphali, Razer met à l’honneur trois Pokémon emblématiques et permet à chacun de choisir un casque qui correspond à sa manière de jouer et à ses préférences.

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