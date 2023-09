La mise à jour 2.0 pour Cyberpunk 2077 est disponible

Partager Facebook

La mise à jour 2.0 est la plus grosse mise à jour gratuite à date pour Cyberpunk 2077, apportant diverses fonctionnalités majeures, nouvelles ou retravaillées, qui impactent presque tous les aspects de l’expérience de jeu. La mise à jour est disponible dès maintenant pour tous les joueurs et joueuses disposant de Cyberpunk 2077 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.

Parmi les changements de gameplay les plus importants de la mise à jour 2.0 se trouvent les arbrs de compétences et d’avantages, qui ont été complètement retravaillés. De toutes nouvelles compétences sont maintenant disponibles dans le jeu, ajoutant de nouvelles capacités qui ouvrent à de nouvelles manières de jouer. Les nouveaux arbres ont été conçus pour apporter davantage de liberté aux joueurs et joueuses, leur permettant de monter facilement et intuitivement des styles de jeu uniques et efficaces.

Une autre addition vitale au jeu est le nouveau système d’accessoires cybernétiques — maintenant responsable de l’armure. Cependant, ce n’est pas tout — un système de limite cybernétique lié au niveau du personnage a également été introduit dans la mise à jour 2.0. Grâce à ces changements, chaque visite au charcudoc nécessite maintenant une approche plus stratégique, apportant davantage de variété au gameplay.

Une toute nouvelle addition au jeu est le combat en véhicule — permettant l’usage d’armes et de hacks rapides pendant que l’on contrôle un véhicule. Les joueurs et joueuses peuvent maintenant utiliser des armes à feu librement en conduisant, utiliser des katanas en moto, prendre le contrôle à distance de voitures ennemies et les faire exploser, et participer à des courses poursuite dynamiques dans tout Night City.

Avec ce nouveau combat en véhicule se trouve un nouveau système de police, qui inclut maintenant une IA améliorée et opère selon un système de menace grandissante. Les forces de la NCPD réagissent maintenant en fonction du comportement du joueur ou de la joueuse dans la rue et, en fonction du niveau de menace, montreront davantage de détermination et utiliseront de nouveaux moyens pour combattre la menace, comme par exemple des barricades. Au niveau maximal, un véritable défi attendra les joueurs et joueuses — MaxTac. Chaque confrontation avec cette unité d’élite de la NCPD est une bataille de boss dynamique et très exigeante.

Ce n’est qu’une fraction de tout ce que la mise à jour 2.0 a à offrir. Elle inclut également une IA ennemie améliorée, une amélioration de l’interface et des changements apportés aux objets, récompenses et fabrication — tous ces changements sont abordés en détail dans le dernier REDStreams en date par Filip Downar, lead gameplay designer, et Rafał Obrębski, gameplay designer & gameplay design coordinator chez CD PROJEKT RED.

La mise à jour 2.0 apporte également trois nouvelles stations radio au jeu de base : Growl FM, dont la playlist a été entièrement créée par la communauté de Cyberpunk 2077, Impulse Radio, avec un set DJ d’Idris Elba — qui joue le rôle de Solomon Reed dans l’extension — et Darkstar Radio, qui propose deux chansons d’Elba.

Ce n’est pas tout ce qui arrive pour Cyberpunk 2077 — Phantom Liberty, une extension complète du jeu de base, arrive le 26 septembre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC, et sera disponible en streaming sur GeForce NOW. Elle offrira une toute nouvelle histoire de thriller d’espionnage, un tout nouveau quartier à explorer, de nouvelles quêtes, contrats, objets, armes et plus encore.