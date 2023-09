The Legend of Heroes : Trails through Daybreak arrive à l’été 2024

The Legend of Heroes : Trails through Daybreak arrive à l’été 2024 sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC ! Tailladez votre chemin à travers des combats intenses qui prennent vie grâce à des visuels magnifiques, et façonnez votre propre expérience de jeu dans Calvard grâce à des fonctionnalités telles que le mode haute vitesse et un nouveau système d’alignement !