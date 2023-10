La mise à jour Crime Scène et le DLC Multipurpose Police Véhicule sont disponibles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La mise à jour développe considérablement les interactions des joueurs sur les scènes de crime grâce à l’introduction d’interventions qui les rendent directement responsables des procédures initiales de sécurité en tant que premiers intervenants. De nouveaux outils tels que des poteaux de sécurité et du ruban adhésif pour assurer la préservation des preuves ainsi que des marqueurs pour les preuves permettent maintenant aux joueurs de documenter et de photographier la scène de crime, améliorant ainsi leur propre enquête et facilitant la traque des suspects recherchés.

Le DLC Multipurpose Police Vehicle est également disponible dès aujourd’hui au prix de 2,99 € sur toutes les plates-formes. Celui-ci ajoute une voiture permettant aux joueurs de tracter les véhicules civils endommagés lors d’accidents ou ceux qui enfreignent la loi, et augmente la taille de l’inventaire du coffre.

Parcourez la ville de Brighton à bord du très robuste et fiable Multipurpose Police Véhicule en regardant la nouvelle bande-annonce du DLC ci-dessous :

Suite à la demande des joueurs, la mise à jour Crime Scene augmente considérablement la responsabilité des joueurs tout en conservant le caractère authentique du jeu. Le contenu de la mise à jour est disponible ci-dessous :

Nouvelles interventions : Les scènes de crime majeures comprennent désormais les vols et les agressions

Nouvel outil : Utilisez des marqueurs de preuves pour marquer les indices sur une scène de crime, puis enregistrez-les en prenant des photos pour compléter l’avancement de l’enquête.

Nouveaux outils : Sécurisez les abords d’une scène de crime à l’aide de poteaux et de rubans de sécurité afin d’empêcher les passants d’interférer avec l’enquête ou d’endommager des preuves.

Lorsque l’enquête est terminée et que la barre de progression est remplie, la recherche des suspects commence

Tous les détails sur le DLC Multipurpose Police Vehicle sont disponibles ci-dessous :

La nouvelle voiture peut remorquer les véhicules civils endommagés lors d’accidents ou qui enfreignent la loi

Augmentation de la taille de l’inventaire du coffre

Disponible au prix de 2,99 €

Depuis son lancement en accès anticipé, Police Simulator: Patrol Officers propose une variété de nouveaux contenus tels que de nouvelles interventions, infractions, quartiers, services de nuit, mode multijoueur, mode libre et bien plus encore. Du contenu supplémentaire est prévu après la sortie du jeu.

La mise à jour gratuite Crime Scene de Police Simulator: Patrol Officers est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam. Le DLC Multipurpose Police Vehicle du jeu est également disponible dès aujourd’hui au prix de 2,99 € sur toutes les plateformes.