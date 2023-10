OnePlus, lancement mondial du OnePlus Open

Partager Facebook

La marque technologique mondiale OnePlus a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de son nouveau smartphone phare pliable, le OnePlus Open. Premier du genre pour OnePlus, le OnePlus Open est prêt à perturber le marché des appareils pliables avec ses spécifications sans compromis, réunissant l’expérience utilisateur Fast & Smooth caractéristique de OnePlus, un appareil photo Hasselblad pour Fold et un divertissement spatial immersif, le tout dans un ultra-portable. , design pliable élégant et moderne.

« Le mot « Ouvert » représente non seulement un nouveau facteur de forme pliable, mais également notre ouverture à explorer de nouvelles possibilités permises par les solutions technologiques de pointe disponibles sur le marché. OnePlus Open fournit un matériel inégalé, des fonctionnalités logicielles innovantes et des services construits autour du nouveau facteur de forme, continuant à être à la hauteur de la conviction Never Settle de OnePlus. a déclaré Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus. « Avec le lancement de OnePlus Open, nous sommes ravis de proposer une expérience pliable phare sans compromis aux utilisateurs du monde entier. Le OnePlus Open sera un véritable produit phare qui va révolutionner le marché du pliable.

Une portabilité extraordinaire pour une durabilité incroyable

En tant que premier produit phare pliable de OnePlus, le OnePlus s’ouvre parfaitement hérite de la philosophie de conception emblématique de la marque : minimalisme industriel combiné à une sophistication élégante. Le OnePlus Open est disponible dans Emerald Dusk, qui est devenu un coloris vert emblématique réservé exclusivement à la série phare de OnePlus. Il comporte un arrière en verre dépoli mat qui scintille sous un éclairage adéquat. Les microbilles sur la surface texturée permettent un élégant dégradé de lumière et d’ombres lorsqu’elles sont vues sous différents angles.

De plus, on remarquera un vide de profondeur séparant les capteurs de la caméra et le dôme extérieur en verre, un peu à l’image de la sophistication que l’on retrouve sur les montres de luxe. Ceci est accompagné d’un motif CD réfléchissant la lumière conçu sur le cadran, facilitant les jeux de lumière, le tout conçu pour se démarquer.

Le curseur d’alerte emblématique de OnePlus est introduit pour la première fois dans les phablettes pliables. Ce curseur du OnePlus Open a été repensé de fond en comble afin de s’adapter au corps pliable compact de 5,8 mm du téléphone. Bien que la taille du curseur ait été augmentée, sa position sur le cadre central de l’appareil a été ajustée, ce qui rend les choses plus pratiques pour une utilisation à une main. La hauteur et la largeur de l’intérieur du module ont également été réduites respectivement de 1,7 mm et 1 mm par rapport à celles du OnePlus 11, économisant jusqu’à 42 % d’espace en plus à l’intérieur de l’appareil.

Le OnePlus Open est extrêmement léger et compact et les utilisateurs remarqueront à peine une différence dans leurs poches, en particulier face à des phablettes à écran unique. Pesant seulement 245 g ( Emerald Dusk ) et mesurant 5,8 mm une fois déplié, l’Open combine l’expérience pratique d’un smartphone à écran unique et d’une tablette Pro sans l’encombrement supplémentaire.

La durabilité, dans ce cas, n’a pas été compromise. Grâce à des choix judicieux de matériaux et de composants et à une conception mécanique hautement efficace et bien optimisée, l’Open reste incroyablement robuste malgré son format ultra-compact. Composée de seulement 69 pièces, contre une moyenne de plus d’une centaine dans l’industrie, la charnière flexible brevetée laisse plus d’espace à l’intérieur pour du matériel haute performance.

OnePlus Open a également été certifié pour son pliage fiable par l’institut de certification international du TÜV Rheinland, où il a été soumis à des tests environnementaux extrêmes et à 1 000 000 de plis tests, soit bien plus de 100 plis par jour, pendant plus de 10 ans.

La lumière crée de la puissance, et rend la puissance « minime » – des micro-ouvertures de 0,15 mm tissées sur la structure de support d’écran en fibre de carbone, fonctionnent en tandem avec le mécanisme de rotation à 8 axes et la pression en forme de « goutte d’eau » Flexion. -Charnière de soulagement pour minimiser les plis, même après une utilisation intensive.

Appareil photo Hasselblad pour une imagerie au-delà des pros

OnePlus Open propose un ensemble révolutionnaire de configuration de triple caméra principale.

Au cœur de celui-ci se trouve un appareil photo principal SONY LYTIA-T808 « Pixel Stacked » de 48 MP avec OIS, complété par un téléobjectif périscope de 64 MP avec zoom sans perte 6x dans le capteur et OIS, et un appareil photo ultra grand angle de 48 MP avec AutoFocus. Mis à part les caméras arrière, l’Open est également livré avec deux caméras selfie : un capteur 20MP sur l’écran principal et un appareil photo 32MP sur l’écran de couverture.

OnePlus Open est le premier smartphone pliable à lancer la nouvelle gamme de capteurs d’image révolutionnaires de Sony, le LYT-T808. Le grand capteur de 1/1,43 pouces offre une taille de pixel de 1,12 μm. Également connue sous le nom de « Dual-Layer Transistor Pixel », la technologie « Pixel Stacked » présente une architecture de pixels repensée qui améliore l’absorption et le stockage de la lumière dans un encombrement physique réduit. Au lieu de disposer les pixels sur le même plan (côte à côte), l’architecture « Dual-Layer Transistor Pixel » sépare et empile deux couches de transistors de pixels sous les photodiodes. Cela permet une expansion majeure de la capacité de lumière, doublant l’apport de lumière et le stockage maximum (Full Well Capacity), et permet ainsi d’obtenir des images plus lumineuses et plus claires avec beaucoup moins de surexposition, à égalité avec celle de l’IMX989, le Sony le plus avancé. Capteur IMX 1 pouce qui conserve encore aujourd’hui une structure de pixels conventionnelle.

Le OnePlus Open est configuré pour permettre la meilleure imagerie possible sur les focales les plus couramment utilisées par les consommateurs, de 0,6X à 10X. Caméra principale mise à part, l’Open propose un téléobjectif personnalisé de 64 MP avec OIS qui permettra non seulement un zoom optique 3X et un zoom intégré au capteur 6X sans perte, mais aussi un zoom ultra résolution jusqu’à 120X. Ici, la personnalisation physique du capteur est cruciale. Sa construction à zoom périscope et sa découpe en D personnalisée sur l’extérieur de l’objectif permettent un ajustement parfait dans un appareil aussi fin que l’Open – permet exactement 23 % de lumière en plus dans le capteur qu’un appareil sans. Plus important encore, il s’agit du plus grand téléobjectif jamais utilisé sur un appareil pliable de 1/2 pouce, ce qui garantit une imagerie téléobjectif de qualité même dans des conditions de faible luminosité.

Alors que le meilleur appareil photo principal et téléobjectif sur n’importe quel pli garantit la qualité des images de portrait, OnePlus s’appuie sur le partenariat Hasselblad pour proposer un mode portrait Hasselblad amélioré. Fonctionne particulièrement bien dans les caméras révolutionnaires à faible luminosité embarquées sur le OnePlus Open et fonctionne en tandem pour offrir des effets de suivi de profondeur, de bokeh et de lumière parasite de niveau reflex numérique capturés par les appareils photo Hasselblad équipés de XCD 3,5/30, 2,8/65 et 2. ,Objectifs 5/90V.

Écrans à deux héros, expérience de divertissement épique

Équipé de deux écrans AMOLED ProXDR fluides 2K 120 Hz, le OnePlus Open permettra non seulement un superbe écran de couverture de niveau phare, mais aussi un écran principal qui s’ouvre sur une tablette Pro.

L’écran de couverture mesure 6,31 pouces avec un rapport d’aspect de 20:09. Avec une luminosité maximale de 2 800 nits, l’écran de couverture de 120 Hz dispose également d’un mode haute luminosité (HBM) allant jusqu’à 1 400 nits pour une luminosité ultra-lumineuse, fluide et Des visuels réactifs à tout moment de la journée. En ce qui concerne la protection, l’écran de couverture est protégé par Ceramic Guard – des cristaux de céramique purifiés soumis au processus d’échange d’ions – qui sont jusqu’à 20 % plus résistants aux chocs que le Corning Gorilla Glass Victus.

Pour rehausser l’immersion du contenu, ouvrez l’appareil sur le grand écran principal de 7,82 pouces qui offre un rapport écran/corps de 89,6 %. De haute qualité identique à celle de l’écran de couverture, cet écran principal exceptionnel est renforcé par 3 couches de protection – Verre ultra fin qui se trouve au dessus du flexi OLED , une couche TPU pour se protéger contre les impacts physiques, et un protecteur d’écran antireflet pour réduire l’usure quotidienne.

Concernant la compatibilité, l’Open prend en charge la lecture vidéo Dolby Vision® pour un divertissement moderne plus ultra-immersif. Et pour associer des visuels époustouflants à un son impressionnant, le OnePlus Open est équipé d’une configuration de trois haut-parleurs spatiaux. Ces haut-parleurs fonctionnent en tandem avec un algorithme audio spatial propriétaire pour faire passer le contenu Dolby Atmos® au niveau supérieur. Cela permet d’obtenir un son tridimensionnel qui parviendra aux utilisateurs de toutes les directions. Cette même qualité est également offerte via les OnePlus Buds Pro 2, un véritable produit phare sans fil, afin que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience audiovisuelle cinématographique complète à tout moment et en tout lieu.

Efficacité sans tracas, interaction en temps réel dans OxygenOS 13.2

Dans le tout nouvel OxygenOS 13.2, Open Canvas a été conçu de A à Z avec pour mission unique d’augmenter la productivité quotidienne : l’efficacité multi-fenêtres sur un grand écran. En fait, environ 95 % des applications grand public sont compatibles avec l’espace d’écran étendu sans forcer d’ajustements visuels ou de redimensionnement étranges.

Avec Open Canvas, les opérations multi-fenêtres ou « écran partagé » ne sont plus limitées à la taille physique de l’écran. Les fenêtres actives peuvent être étirées et redimensionnées à volonté, avec des fenêtres secondaires glissant dans et hors de l’affichage physique à la demande (reposant sur l’écran virtuel), permettant aux utilisateurs de passer d’une application particulière à l’autre ou de se concentrer sur une application particulière lorsqu’ils le souhaitent. Jusqu’à quatre fenêtres d’application peuvent être affichées simultanément sur l’écran. De plus, jusqu’à neuf préréglages multi-applications peuvent être enregistrés pour un accès instantané.

Open Canvas introduira également une barre des tâches de type bureau près du bas de l’écran principal étendu, permettant un accès facile aux applications récentes et prédéfinies. Un dossier « Récent » inédit a été créé sur la barre des tâches de OnePlus Open, permettant un accès presque instantané aux photos récentes, aux images enregistrées, aux documents modifiés et bien plus encore. Ici, on peut même les DÉPLACER librement par simple glisser-déposer, directement dans n’importe quelle application compatible, comme Gmail, des applications de la suite Microsoft 365 comme OneNote, ou même des applications de messagerie comme Google Message, Microsoft Teams et même WhatsApp pour un partage instantané. .

Configuration phare complète, expériences rapides et fluides

Pour dynamiser cette expérience inégalée de haut en bas, le OnePlus Open est équipé des spécifications de puissance de premier plan qui alimentaient le OnePlus 11.

Au cœur de tout cela se trouve la plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2, 16 Go de RAM LPDDR5X accélérés par le logiciel RAM-Vita exclusif de OnePlus et 512 Go de mémoire en lecture seule (ROM) UFS 4.0. Ceci est accompagné d’une grande batterie de 4 805 mAh et d’une charge SUPERVOOC de 67 W qui chargent la batterie du OnePlus Open (de 1 à 100 %) en 42 minutes environ.

L’Open prend également en charge le Wi-Fi 7 prêt à l’emploi et la double connectivité cellulaire 5G pour une connexion rapide et transparente à tout moment et en tout lieu. Tous ces éléments garantiront une expérience pliable rapide et fluide sans compromis pour les années à venir.

Prix ​​et disponibilité

OnePlus Open est l’appareil OnePlus qui s’est vendu le plus rapidement en 2023, comme en témoigne la vente de l’offre de préinscription en seulement trois jours dans toute l’Europe.

Disponible à Emerald Dusk sur certains marchés en Europe, le OnePlus Open est au prix de 1 599 £ / 1 699 $ USD / 1 799 €.