Mortal Kombat 1 – Découvrez en plus sur le kombattant spécial Omni-Man

Inspiré par la série télévisée d’animation et le comics “Invincible” , Omni-Man sera disponible en novembre 2023 comme premier personnage jouable du Kombat Pack.

​La nouvelle vidéo montre également un bref aperçu de Tremor, un Kombattant Kameo qui sera disponible dans le Kombat Pack en novembre 2023.



Le Kombat Pack Mortal Kombat 1 comprend : un skin de personnage pour Johnny Cage ayant la voix et l’apparence de l’acteur et artiste des arts martiaux Jean-Claude Van Damme (disponible dès maintenant) ; trois nouveaux personnages jouables de Mortal Kombat – Quan Chi (hiver 2023/2024), Ermac (printemps 2024), Takeda Takahashi (été 2024) ; trois nouveaux kombattants spéciaux jouables – Omni-Man (nov. 2023), Peacemaker, d’après le film de DC The Suicide Squad et la série Peacemaker ​ (hiver 2023/2024), Homelander d’après la série télévisée The Boys (printemps 2024) ; l’accès anticipé d’une semaine à tous les personnages jouables ; et cinq nouveaux Kombattants Kameo – Tremor (nov. 2023), ainsi que Ferra, Johnny Cage, Khameleon et Mavado (dates de sortie à confirmer). ​

​Le Kombat Pack est disponible dès maintenant avec Mortal Kombat 1 – Premium Edition pour 99,99 € (prix de vente conseillé) ou séparément pour 39,99 € (prix de vente conseillé). Tous les personnages jouables et Kombattants Kameo seront également proposés à la vente au format individuel. ​