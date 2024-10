La mise à jour LEGO Fortnite ajoute l’écran partagé et des surprises avec le Passe Aventure Ténébrique

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La mise à jour de ce vendredi ajoute quelques friandises d’Halloween à LEGO Fortnite avec un nouveau mode écran partagé pour certaines consoles et le passe LEGO Aventure Ténébrique où les joueurs et joueuses pourront accomplir des quêtes afin de débloquer des récompenses dans le jeu

Les joueuses et joueurs du monde entier pourront désormais partager leur expérience LEGO Fortnite avec un membre de leur famille ou un·e ami·e grâce au nouveau mode écran partagé de LEGO Fortnite. En mode écran partagé, deux personnes pourront explorer ensemble le monde de LEGO Fortnite et construire des villages tout en jouant sur la même console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ou Xbox Series X|S, depuis la même pièce.

Le passe LEGO Aventure Ténébrique sera également disponible à partir du vendredi 11 octobre, parfait pour la saison d’Halloween. Les joueuses et joueurs pourront débloquer des récompenses dans le jeu et réaliser la création la plus effrayante qui soit avec dix ensembles de décorations qui pourront être gagnés via le parcours de récompenses gratuit. Il sera également possible de débloquer des récompenses dans le jeu grâce au parcours de récompenses Premium achetable.