Tesla présente deux véhicules autonomes

Lors de la présentation « We Robot », organisée dans les studios hollywoodiens de Warner Bros, Elon Musk a dévoilé deux nouveaux véhicules entièrement autonomes, annonçant une vision futuriste du transport.

Ces modèles, le Cybercab et le Robovan, marquent une nouvelle étape dans l’ambition du PDG de Tesla de révolutionner la mobilité urbaine. Prévue pour 2026, leur commercialisation symbolise un tournant majeur vers un avenir où la conduite humaine serait reléguée au passé.

Le Cybercab, un véhicule biplace sans volant ni pédale, incarne cette mutation. Conçu pour circuler en totale autonomie, il est équipé d’un large écran tactile central et d’un coffre à l’arrière. Lors de la démonstration, Musk s’est prêté à une mise en scène théâtrale : apparaissant au volant – ou plutôt à l’absence de volant – de l’un des 20 modèles déjà en circulation, il a fait preuve de son habituel humour en assurant que tout « se passerait bien ». Ce robotaxi illustre, selon lui, la solution à un problème majeur des grandes métropoles : la gestion du trafic et le temps perdu dans les embouteillages.

Elon Musk pointe en effet l’inefficacité actuelle des véhicules, souvent immobilisés pendant de longues périodes, nécessitant la construction de vastes infrastructures de stationnement. Il postule qu’une voiture autonome, en service quasi permanent, pourrait être utilisée jusqu’à 10 fois plus fréquemment qu’un véhicule classique. Le Cybercab, proposé à un tarif estimé inférieur à 30 000 dollars, ambitionne ainsi de démocratiser un mode de transport qu’il décrit comme un « transport de masse individualisé », où le coût par mile serait réduit à 20 cents, soit bien moins que le prix actuel d’un trajet en bus.

Concernant la disponibilité de cette technologie, Musk se montre optimiste. Dès l’année prochaine, il prévoit que les modèles actuels de Tesla, incluant les populaires Model 3, Model Y et le Cybertruck, bénéficieront de la fonctionnalité « Full Self Driving » (FSD), permettant une conduite totalement autonome sans surveillance. Toutefois, pour le Cybercab, l’horizon reste fixé à 2026, sous réserve de l’approbation des régulateurs, en particulier en Californie et au Texas.

Le fondateur de Tesla assure que l’intelligence artificielle et les caméras embarquées, sans nécessiter de coûteux capteurs Lidar, suffiront à rendre les véhicules plus sûrs que jamais. Les ordinateurs, devenus des « superhumains », ne souffriront ni de fatigue ni de distractions, comme l’envoi de messages, et apprendront à travers d’innombrables scénarios de conduite, réduisant ainsi drastiquement les risques d’accidents.

L’une des innovations marquantes du Cybercab réside dans son système de recharge : adieu les ports de charge traditionnels, le véhicule sera équipé d’un dispositif de recharge par induction, facilitant la récupération d’énergie en continu. En outre, l’entretien sera en partie automatisé, avec des robots chargés de nettoyer l’habitacle, comme montré dans une vidéo de démonstration.

La présentation ne s’est pas limitée à ce modèle. Elon Musk a également dévoilé le Robovan, un véhicule futuriste plus spacieux, capable de transporter jusqu’à 20 passagers ou une grande quantité de marchandises. Ce « minibus du futur », au design épuré et avant-gardiste, promet de réduire encore davantage le coût du transport, avec des tarifs compris entre 5 et 10 cents par mile, défiant toute concurrence par rapport aux moyens de transport actuels.

Enfin, Musk a brièvement mentionné l’avancée de ses robots domestiques baptisés Optimus. Ces automates, déjà capables d’interagir et d’effectuer des tâches simples comme servir des boissons, pourraient un jour devenir des assistants du quotidien, capables de s’occuper des enfants ou de prendre soin de la maison. Proposés à un prix qu’il estime raisonnable à long terme – environ 20 000 dollars – ils pourraient, selon lui, devenir les produits les plus demandés de l’histoire.

Musk a conclu sa présentation sur une note légère, appelant à traiter ces robots avec bienveillance : « S’il vous plaît, soyez gentils avec les robots Optimus », a-t-il plaisanté, lançant ainsi les festivités qui ont suivi cet événement résolument tourné vers le futur.