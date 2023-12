La nouvelle carte RONDO est désormais disponible dans PUBG: BATTLEGROUNDS

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

RONDO, également connu sous le nom de Champ de l’Honneur, est la toute nouvelle carte 8×8, offrant la plus grande zone jouable de toutes les cartes à ce jour. Cette vaste carte est divisée en deux régions distinctes, chacune offrant une atmosphère unique combinant un gameplay familier et des approches stratégiques innovantes. RONDO introduit un nouveau récit et des choix élargis au sein des éléments centraux de PUBG: BATTLEGROUNDS – LAND, LOOT, SURVIVE. Avec ses nouvelles fonctionnalités et son nouveau contenu, RONDO apporte une expérience de jeu dynamique et engageante à chaque partie.

RONDO se démarque dans PUBG: BATTLEGROUNDS avec ses terrains diversifiés, des lacs sereins et des bosquets de bambous au sud-ouest, aux crêtes distinctes du nord-est. Des zones remarquables telles que la beauté verdoyante du village de Yu Lin, le paysage riche en cascades du jardin Tin Long et l’architecture riveraine de Mey Ran offrent des options stratégiques variées. Les gratte-ciels de Jadena City et les rues éclairées au néon promettent d’intenses batailles urbaines, tandis que NEOX Factory introduit des scénarios de combat uniques. Des zones supplémentaires telles que Rin Jiang, Jao Tin et le stade présentent leurs propres défis. Les fonctionnalités innovantes de la carte incluent du bambou destructible pour une profondeur tactique et un avion de départ supplémentaire pour plus d’options d’atterrissage. RONDO présente également le JS9, un SMG de 9 mm idéal pour le combat rapproché.

PUBG | CHAMP DE L’HONNEUR: RONDO – UN NOUVEAU COURT-MÉTRAGE DE SAM HARGRAVE

​KRAFTON sort également un court-métrage officiel en live-action de RONDO, PUBG | CHAMP DE L’HONNEUR: RONDO filmé par Sam Hargrave, réalisateur de Tyler Rake et Tyler Rake 2, avec Daniel Wu (L’Homme aux poings de fer, Tomb Raider, Reminiscence) et Lee Jung-Jae (Squid Game). Daniel Wu joue le rôle d’Alpha, luttant pour la survie de toute l’équipe, tandis que Lee Jung-Jae incarne Beta, cherchant à se venger de la mort de son frère par l’équipe Alpha. Ce court-métrage dépeint de manière vivante l’essence de la nouvelle carte à travers une confrontation intense entre deux adversaires redoutables.

RÉCOMPENSES DES JOUEURS

​Pour célébrer la sortie de RONDO, le nouveau Survivor Pass: RONDO est désormais en route. Avec cette mise à jour, le système de récompense a été remanié, introduisant diverses nouvelles récompenses telles que des G-COIN, des schémas, des coffres de survivant et des jetons d’artisan aux récompenses du Survivor Pass. De nouveaux éléments de collaboration mettant en vedette l’acteur Daniel Wu dans le rôle d’Alpha et Lee Jung-Jae dans le rôle de Beta dans RONDO seront disponibles pour les joueurs PC jusqu’au 6 mars 2024 et pour les joueurs console jusqu’au 14 mars 2024.