A Marseille, Rosa, 60 ans, a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s’engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter.

Pour son nouveau film, le cinéaste marseillais convoque sa troupe de fidèles dont font partie Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin et s’inspire de faits réels, soit l’effondrement d’un immeuble insalubre dans la cité phocéenne il y a quelques années et l’élection d’une femme à la mairie, Michèle Rubirola. Il y est question d’identité, de communisme, d’Arménie, de solidarité, de transmission, de famille, d’amour. Les personnages sont attachants et on suit avec intérêt le questionnement de Rosa qui oscille entre renonciation et espoir.

Et la fête continue

Un film de Robert Guédiguian

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin

Distributeur : Agora Films

Durée : 106 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 6 décembre 2023