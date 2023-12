Quan Chi : à l’honneur dans un nouveau trailer et arrive le 14 décembre dans le cadre du Kombat Pack

Partager Facebook

Quan Chi est né dans une mine de l’Outre-Monde, où il a dû travailler dur. Il n’avait pas d’avenir, juste la garantie d’une mort certaine dans ces sombres tunnels. Craignant pour sa vie après avoir trahi ses compagnons de mine, Quan Chi fut sauvé par une mystérieuse bienfaitrice qui, en échange de ses services, lui offrit de le libérer des mines et de le former à la magie noire. Devenu le maître de la sorcellerie la plus infâme du Royaume de Nether, il complote avec Shang Tsung pour conquérir les différents royaumes. Dans cette nouvelle vidéo, les pouvoirs de nécromancie de Quan Chi et sa capacité à manipuler les portails sont pleinement révélés, notamment sa capacité à invoquer des crânes, squelettes et démons du Royaume de Nether pour lancer des attaques dévastatrices.

Le trailer donne également un premier aperçu de Khameleon, un nouveau Kombattant Kaméo disponible en contenu téléchargeable, offrant un large éventail de capacités offensives et défensives pendant les kombats. Khameleon sera disponible via le Kombat Pack ainsi qu’en achat séparé en janvier 2024. Peacemaker, d’après le film de DC The Suicide Squad et la série Peacemaker diffusée sur Max, fait également une apparition dans le trailer en tant que prochain personnage jouable dans Mortal Kombat 1. Il sera incarné par John Cena et sera disponible dans le Kombat Pack et en achat séparé en février 2024.

Enfin, la Saison du Cryomancien, une toute nouvelle saison de contenus avec Sub-Zero en tant que boss principal du mode Invasions arrivera dans Mortal Kombat 1 le 14 décembre. La Saison du Cryomancien proposera de nouveaux défis, éléments d’histoire et kombats de boss, ainsi que plus de 150 récompenses saisonnières, toutes à gagner dans le mode Invasions et en Kombat League.