La nouvelle expérience Daft Punk dans Fortnite rend hommage au duo emblématique

L’Expérience Daft Punk est un nouvel hommage immersif sur Fortnite, célébrant le son et la vision emblématiques du duo primé aux Grammy Awards. Une première dans Fortnite : les joueurs embarquent pour un voyage cosmique, du monde de Battle Royale à celui de Daft Punk – un terrain de jeu entièrement interactif proposant plusieurs salles offrant différentes façons de découvrir la musique du groupe. L’ouverture officielle de l’expérience aura lieu le 27 septembre à 20h, et les portes du hall d’entrée ouvriront à 19h30.

L’Expérience Daft Punk offre aux fans et aux joueurs·ses l’opportunité de pénétrer dans cet univers rétro-futuriste célébrant l’héritage du groupe, réinventé pour le monde virtuel. Remixez les morceaux déjà sortis de Daft Punk et créez des mashups de leurs chansons dans Fortnite aux Dream Chamber Studios, détruisez des hordes de robots avec un laser à ondes sonores dans la Robot Rock Arena, réalisez un clip vidéo LEGO à Around the World ou rendez-vous au Daft Club pour danser jusqu’à l’aube. Vous trouverez également des meubles signés Hervet Manufacturier, collaborateur de longue date de Daft Punk, tout au long de l’expérience.

Un nouveau pack Daft Punk sera également disponible dans la boutique Fortnite à partir du 25 septembre à 2h. Les accessoires incluent le casque, la tenue et les accessoires emblématiques GM08 (aux styles Fortnite et LEGO) ; le casque, la tenue et les accessoires TB3 (aux styles Fortnite et LEGO) ; ainsi que des instruments et un morceau « Get Lucky (avec Pharrell Williams et Nile Rodgers) ».

Laissez la musique prendre le contrôle avec le pack Daft Punk

Plongez dans le futur avec le pack Daft Punk disponible dans la boutique Fortnite dès le 25 septembre à 2h. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour danser jusqu’à la tombée de la nuit, notamment :

Tenue et accessoires GM08 : Tenue GM08 (style Fortnite + style LEGO !), Accessoire de dos Batterie doré, Emote « Get Lucky » et Revêtement Daft Punk

Tenue et accessoires TB3 : Tenue TB3 (style Fortnite + style LEGO !), Accessoire de dos Batterie argenté, Emote « Around the World » et Revêtement Punk Future

Instruments et morceau de musique : Guitare double manche Daft Punk, basse Take Five et morceau de musique « Get Lucky (avec Pharrell Williams et Nile Rodgers) »

En rythme avec la première construction musicale LEGO Fortnite

La toute première construction musicale LEGO Fortnite, la pyramide Daft Punk, sera également disponible dans la boutique le 25 septembre à 2h.