Blizzard donne rendez-vous le 1er Octobre pour plus de détails sur World of Warcraft : Midnight

Alors que les phases de tests publics approchent à grands pas, l’équipe de World of Warcraft invite les joueurs et joueuses à suivre une émission spéciale sur les chaînes YouTube et Twitch de WoW le 1er octobre à 18 h (heure de Paris), au cours de laquelle elle partagera les dernières informations sur le prochain chapitre de la Saga de l’Âme Monde, Midnight.

Juste après cette présentation détaillée, Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu), Paul Kubit (directeur associé du jeu) et Maria Hamilton (directrice de la conception) se joindront à Randy Jordan (responsable de la communauté) pour participer à une session spéciale de questions-réponses en direct, au cours de laquelle l’équipe répondra aux questions de la communauté au sujet de Midnight.

Les joueurs et joueuses peuvent soumettre leurs questions par l’intermédiaire de différents canaux. Les questions seront ensuite regroupées par thèmes, et l’équipe de développement répondra à un maximum de questions pendant cette session d’une heure.