LA NOUVELLE EXTENSION DE WARFRAME, ANGELS OF THE ZARIMAN, DÉBUTERA SUR TOUTES LES PLATEFORMES EN AVRIL

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le développeur de Warframe, Digital Extremes, a offert un aperçu de sa dernière extension, Angels of the Zariman, aux téléspectateurs se connectant à Devstream 160 le vendredi 11 mars, emmenant les joueurs en voyage dans le légendaire Zariman Ten Zero pour montrer de nouveaux contenus passionnants à venir ce printemps. Une nouvelle bande-annonce dévoilée lors du Devstream 160 met en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités et offre aux joueurs un premier aperçu de la 49e Warframe jouable de Warframe – Gyre :

Aventurez-vous dans le fabuleux Zariman Ten Zero dans « Les anges du Zariman » en avril

Suite directe de The New War, Angels of the Zariman suit le parcours du joueur revenant au légendaire et légendaire Zariman Ten Zero et introduira une nouvelle quête solo qui continue l’histoire de The New War.

Angels of the Zariman apporte aux joueurs un nouveau chapitre plus petit dans sa saga Cinematic Quest – un spectacle de science-fiction captivant et gratuit avec plus de 30 heures de gameplay cinématographique solo axé sur la narration. En plus d’une toute nouvelle quête, Angels of the Zariman, apporte une multitude de contenus et de fonctionnalités supplémentaires, notamment une nouvelle Warframe, trois nouveaux types de missions jouables, une ville sociale, des appartements personnalisables pour les joueurs à bord du Zariman Ten Zero et de nouvelles personnalisations. parallèlement à l’amélioration de la qualité de vie. Les skins Void Shell seront introduits pour la première fois, ce qui augmentera encore la personnalisation dans Warframe permettant aux joueurs de changer librement les textures sur les matériaux et d’appliquer une teinte à leur Warframe. Ces skins seront disponibles pour gagner ainsi que pour acheter. De plus, les armes évolutives feront leurs débuts dans Warframe, qui peuvent être obtenues auprès d’un nouveau PNJ à bord du Zariman. Ces armes évolueront en fonction des défis complétés dans le jeu, et les joueurs pourront débloquer divers aspects de ces armes au fur et à mesure de leur progression.

À bord du Zariman, les joueurs découvriront de nouvelles missions et pourront visiter une nouvelle ville sociale appelée Chrysalith. Ce nouveau centre social permettra aux joueurs d’accéder de manière transparente aux missions procédurales sans écrans de chargement. Des PNJ seront également introduits dans le Chrysalith, offrant une variété de missions secondaires et d’objectifs à poursuivre.

Les joueurs connectés à Devstream 160 ont pu avoir un premier aperçu de la toute nouvelle Warframe du jeu d’action, Gyre – une formidable Warframe qui aiguise la puissance de l’électricité avec grâce, élégance et puissance suprême. Plus d’informations sur Gyre, y compris ses capacités et ses armes et personnalisations de signature, seront bientôt annoncées.

Trois nouveaux types de missions seront introduits pour les joueurs complétant la quête des Anges du Zariman que les joueurs pourront sélectionner dans la carte des étoiles ou auprès d’un PNJ Bounty dans le Chrysalith : Void Flood, Void Cascade et Void Armageddon. Les joueurs qui se sont connectés à Devstream 160 ont eu un premier aperçu du gameplay en cours d’une mission Void Flood – un type de mission sans fin axé sur le parkour alors que les joueurs travaillent pour collecter des orbes flottants du Vide pour gagner de l’énergie du Vide utilisée pour sceller les fractures du Vide qui apparaissent en mission. Les orbes vides peuvent être ramassés sur les ennemis tombés ou trouvés en grappes qui apparaissent dans les airs pour les amateurs de parkour.

Les anges du Zariman apporteront également des changements bienvenus aux ennemis d’Eximus et à Focus. Pour plus de détails et une compréhension plus approfondie de la prochaine refonte d’Eximus et de Focus de Warframe, veuillez visiter l’aperçu de l’atelier de développement dans les forums Warframe.

Enfin, les joueurs qui terminent la quête Les anges du Zariman auront accès à un appartement personnel à bord du navire perdu, avec des options personnalisables pour créer une maison unique en son genre dans un espace qu’ils pourront décorer à leur guise.

Cette semaine, lancez le printemps avec Nora Night.



Nightwave: Nora’s Mix Vol. 1 sera lancé cette semaine sur toutes les plateformes, apportant un mélange de récompenses uniques couvrant l’ancien et le nouveau avec une nouvelle sélection d’actes que tous les joueurs peuvent découvrir. Pour plus d’informations sur Nightwave: Nora’s Mix Vol. 1, y compris des détails sur les actes à venir et des récompenses impressionnantes, visitez les forums Warframe.

La sanguinaire Warframe Garuda devrait recevoir quelques ajustements de capacité cette semaine pour améliorer le flux général et la sensation de son style de jeu avec certaines capacités recevant des états d’invulnérabilité lors de l’incantation. Auparavant, Garuda recevait un buff de dégâts plus sa santé était faible. Cela a changé et est maintenant directement lié au nombre d’ennemis qu’elle élimine. Plus les joueurs se frayent un chemin et massacrent leurs ennemis, plus ils en sont récompensés.

Des ajustements à certaines des améliorations les moins utilisées de Warframe devraient également faire leurs débuts cette semaine sur toutes les plateformes, déployant de légers ajustements à plus d’une douzaine d’augmentations et d’autres sont en route pour une future version.

Célébrez le 9e anniversaire de Warframe avec du contenu gratuit et un accès Garuda Prime

Warframe fête son 9e anniversaire ce mois-ci avec une multitude de nouveaux contenus, du matériel gratuit et une toute nouvelle entrée dans son programme Prime Access avec Garuda Prime. Les joueurs qui ont raté le contenu Dex précédent auront droit à son retour, ainsi qu’un nouveau skin Dex pouvant être gagné via des alertes hebdomadaires. Les joueurs peuvent se connecter pendant la célébration de l’anniversaire de Warframe pour un Wisp Dex Skin gratuit. La célébration de l’anniversaire de Warframe et Garuda Prime Access débutera le 28 mars. Plus de détails sur les célébrations de l’anniversaire de Warframe, ainsi que des informations supplémentaires sur Garuda Prime et son équipement Prime seront bientôt annoncés.

Pour plus d’informations sur Devstream 160 et pour revivre les révélations du flux, les joueurs peuvent revoir le segment archivé sur Twitch.

Pour suivre les dernières mises à jour, assurez-vous de suivre Warframe sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook et Instagram. Téléchargez Warframe sur Steam PC, Epic Games Store, PlayStation®4 et PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo™ Switch.

Pour suivre les dernières mises à jour, assurez-vous de suivre Digital Extremes sur Twitter et Warframe sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook et Instagram. Téléchargez Warframe sur PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation®4 et PlayStation®5, Nintendo™ Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.