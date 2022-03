Retrouvez toutes les informations sur le livestream de Dead Space et l’annonce de la date de sortie du jeu

Si vous n’avez pas pu suivre le livestream de vendredi dédié à Dead Space, voici un résumé de ce que vous devez savoir. Tout d’abord, l’équipe a partagé un premier aperçu des systèmes audio sur lesquels repose l’incroyable expérience sonore qui va caractériser le remake de Dead Space : le système d’occlusion audio, le système A.L.I.V.E. et le travail de conception sonore relatif aux armes. L’équipe a également détaillé l’ensemble de ces systèmes au cours du livestream :

Dans un second temps, l’équipe a révélé d’autres informations sur le planning de développement et de sortie de Dead Space : l’équipe de Motive Studios a ainsi annoncé que le jeu sortira au début de l’année 2023 ! Le prochain livestream, qui se déroulera en mai 2022 sera cette fois-ci axé sur la conception artistique, élément important et emblématique pour les fans de Dead Space.