Le jeu de rôle et d’action en solo ou en coopération de ProbablyMonsters arrive le 1er septembre

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Crimson Moon proposera une expérience de haute qualité, tant sur le plan visuel qu’en matière de gameplay, à un prix accessible. Le studio révèle par ailleurs que les célèbres artistes HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor et Ricky Armellino composeront des morceaux originaux pour les affrontements contre les boss du jeu.

Le jeu est prévue sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, au prix de 19,99 €

ProbablyMonsters annonce également une édition Deluxe de Crimson Moon, qui sera proposée au prix de 29,99 € sur toutes les plateformes. Elle donnera aux joueur·euses accès à un ensemble d’armure cérémonielle et à l’apparence d’arme Hache des Dieux, ainsi qu’à une extension de Crimson Moon qui sortira à une date ultérieure.

Crimson Moon est un jeu de rôle et d’action-aventure inspiré de la Haute Renaissance et de l’art gothique, construit autour de missions intenses et rejouables. Les joueur·euses incarnent les Nephilim, d’impitoyables hybrides mi-humains, mi-anges, créés pour défendre l’humanité. Les Nephilim sont plongé·es dans des combats sanglants et se frayent un chemin à travers la ville assiégée de Gildenarch grâce à un système de jeu alliant précision chirurgicale et progression très poussée des personnages. Crimson Moon est conçu pour s’adapter à tous les styles de jeu : les loups solitaires profiteront d’une expérience solo satisfaisante, tandis que le mode coopératif transformera chaque rencontre en une véritable bataille mêlant puissance et résilience. Les joueur·euses suffisamment fort·es et habiles pour traverser trois quartiers de Gildenarch à la suite affronteront un boss de zone. Ces ennemis monstrueux mettront à l’épreuve la maîtrise de leurs capacités divines. Les joueur·euses ne pourront affronter le terrible boss final qu’après avoir vaincu les trois boss de zone.

L’équipe musicale de Crimson Moon, dirigée par le compositeur principal Chris Wilson et le responsable musical Steve Pardo, a collaboré avec Jared Dines, HEALTH, Misha Mansoor et Ricky Armellino afin d’accompagner les combats contre les trois boss de zone et à l’affrontement final grâce à quatre morceaux de metal originaux. Avant la sortie de Crimson Moon le 1er septembre, ProbablyMonsters dévoilera des extraits de chaque morceau sur les réseaux sociaux.